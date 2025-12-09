پخش زنده
در آخرین روزهای فصل پائیز، گوجه فرنگیهای تازه و نوبر استان بوشهر به بازار رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در زمان برداشت گوجه فرنگی در منطقه بندآروز شهرستان دشتستان گفت: امسال نیز همانند سنوات گذشته، کشت گوجهفرنگی در استان بوشهر با برنامهریزی منسجم و نظارت دقیق انجام شده است.
کبری توکلی افزود: با توجه به تأثیرات محسوس تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگیهای مؤثر، سطح زیر کشت این محصول نسبت به سال گذشته با کاهش هزار هکتاری مواجه شده و در حال حاضر یازده هزار و پانصد هکتار از اراضی استان زیر کشت گوجهفرنگی قرار دارد.
وی اظهار داشت: با روشهای مدیریت زراعی بهینه، تغذیه هدفمند و استفاده حداکثری از منابع آبی موجود، راندمان تولید در واحد سطح حفظ شده و پیشبینی میشود با وجود کاهش سطح، برداشت بیش از ششصد هزار تن محصول تا پایان فصل برداشت (اردیبهشت ماه) محقق شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان داشت: برداشت گوجهفرنگی در استان بوشهر از اواسط آبان آغاز و تا اردیبهشت ادامه دارد.
توکلی افزود: این ویژگی منحصربهفرد باعث شده استان بوشهر در فصول سرد سال به یکی از تأمینکنندگان اصلی گوجهفرنگی تازه در کشور تبدیل شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، شهرستان دشتستان پیشگام برداشت محصول است و تاکنون بیش از صد هزار تن گوجهفرنگی برداشت شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: قیمتها در ابتدای فصل به دلیل عرضه محدود، نسبتاً بالا بود، اما با افزایش تدریجی برداشت، بازار به تعادل رسیده و اکنون قیمت بین ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان است.
توکلی گفت: در راستای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و برای مقابله با چالش کمآبی، برنامهریزی کردهایم کشت گلخانهای و نیمهگلخانهای را گسترش دهیم تا با مصرف آب کمتر، بهرهوری و کیفیت محصول افزایش یابد.
وی همچنین افزود: بخش عمدهای از محصول تولیدی به مصرف داخلی و تازهخوری اختصاص دارد، اما با رسیدن به پیک برداشت در دی و بهمن و تولید مازاد بر نیاز استان، زمینه برای صادرات به سایر استانها و حتی بازارهای خارجی فراهم خواهد شد.
به گفته توکلی پیش بینی میشود تا اردیبهشت بیش از ۶۰۰ هزار تن گوجه فرنگی از مزارع استان بوشهر برداشت شود.
استان بوشهر با تولید سالانه ۶۵۰ هزار تن گوجه فرنگی خارج از فصل، رتبه اول کشور را دارد.