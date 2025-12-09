بازداشت پزشک جراح قلابی با ۵۰ شاکی و انتشار چهره بدون پوشش
رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که با مدرک دیپلم، جراحی زیبایی انجام میداد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، سردار داوود معظمی گودرزی با اشاره به دو پرونده اخیر گفت: در هفتههای اخیر همکارانم موفق به دستگیری یک کلاهبردار سایبری و یک پزشکنما شدند.
وی افزود: اخیرا متهمی دستگیر شد که مدرک دیپلم داشت، اما کار طبابت و جراحی انجام میداد از آنجا که تبليغات گستردهای هم انجام داده بود بیش از ۵۰ نفر شاکی دارد.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: متاسفانه برخی پزشکان نیز ابزار این آدم شده بودند و از اسم و مهر آنها سوءاستفاده شده بود که پروانه طبابت آنها نیز مادام العمر باطل شد. همچنین در این پرونده، چند نفر پزشک و چند بیمارستان نیز مورد بازجویی و بررسی قرار گرفتند.
معظمی گودرزی گفت: علت انتشار بدون پوشش او نیز برای شناسایی سایر شاکیان بوده است.
وی درباره تبلیغات پزشکی در فضای مجازی هشدار داد که بیشتر این پیجها دلّال بیمار هستند و از هویت پزشکان سوءاستفاده کرده و افراد را به مطبهای زیرزمینی سوق میدهند که باید مردم به این مسائل توجه کنند.