به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عملیات تراش آسفالت (ویرتگن) در ضلع میانی باغ ۳۳ هکتاری رامسر آغاز شده است. این اقدام نخستین فاز از سلسله عملیات ساماندهی و آماده‌سازی این باغ برای تکمیل پرونده ثبت در فهرست آثار جهانی محسوب می‌شود.

بر اساس مصوبات جلسات تخصصی، مقرر شد مجموعه‌ای از موانع و نواقص فنی و کالبدی باغ برطرف شود که در فاز نخست، تراش آسفالت و بیس‌ریزی مسیرهای میانی در دستور کار قرار گرفته است.

قرار است رفع موانع باغ ۳۳ هکتاری در چند فاز انجام شود تا مسیر برای آغاز پروژه جامع ساماندهی این مجموعه منحصربه‌فرد هموار گردد.

طی سال‌های اخیر اقداماتی محدود و پراکنده در این باغ انجام شده بود، اما این نخستین بار است که طرحی منسجم برای آماده‌سازی آن جهت ثبت جهانی اجرایی می‌شود.