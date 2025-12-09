پخش زنده
مادران و همسران شهدای آملی در همایش بزرگ شکوه ایثار در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه شهرستان آمل تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار ویژه شهرستان آمل در این مراسم گفت: از خودگذشتگی، ایثار و بردباری ایثارگران و خانواده شهدا الگوهای ماندگاری برای جوانان و نسل کنونی است.
مصطفی سوادکوهی، امنیت امروز کشور را نتیجه جانفشانیها و دلاورمردیهای شهیدان و ایثارگران دوران دفاع مقدس هشت ساله و نیز جنگ ۱۲ روزه تجاوزه رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: همه ما مدیون شهیدان و ایثارگران هستیم.
وی، همچنین حمایت و پیگیری مطالبه به حق خانوادههای شهدا را وظیفه همه مسئولان دانست وتاکید کرد: دعای خیر خانوادههای شهدا، تضمین کننده بقای انقلاب واین کشور است و باید از این ظرفیت مهم درجهت بهبود وضع کشور تلاش کنیم.
در پایان مراسم از مادران و همسران شهدای شهرستان آمل با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شد.
شهرستان آمل در طول پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی هشت ساله و سالهای پس از بیش از هزار و ۵۰ شهید تقدیم پایداری جمهوری اسلامی ایران کرده است.