به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ همایش «گوهرانه» با شعار زن جریان زندگی به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با موضوع تأثیر آرایشهای نوپدید از دیدگاه علوم نوین، با حضور ۲۰۰ بانوی پرورشی، مدیران و معلمان منطقه یک و ۲ آموزش و پرورش رشت برگزار شد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان در این مراسم، با اشاره به مناسبت فرارسیدن ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان الگوی زنان مسلمان، گفت: زن در دین مبین اسلام جایگاه ویژهای دارد و زنان علاوه بر وِجهه انسانی، نقش اساسی در مدیریت کانون خانواده دارند.
محمدمهدی صدیقی با بیان اینکه امر به معروف، ترویج اخلاق نیکو، برقرارکردن عدالت و حقوق شهروندی و نهی از منکر یعنی مبارزه با بداخلاقیها، ظلم و فساد شامل فساد اداری، اجتماعی و تبعیض است، افزود: تکالیف بسیاری بر عهده ماست که نباید از آن غافل شویم و در چنین برهه ایی که دشمن بی وقفه در حال تلاش برای ترویج فساد و فروپاشی بنیان مقدس خانواده هستند سکوت شایسته نیست.
وی با اشاره به روش امروز دشمن در مبارزه با اسلام گرایی، از طریق ترویج بی بندباری و اباحه گری، گفت: حفظ کرامت زن و مرد در روابط اجتماعی، پاسداری از بنیان خانواده و جلوگیری از روابط ناسالم، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی، تقویت ارزشهای اخلاقی و معنوی و احترام متقابل میان انسانها از جمله مهمترین علل توجه و اهتمام اسلام به موضوع حجاب است.
دبیر ستاد امر بمعروف ونهی از منکر گیلان با اشاره به توطئههای دشمنان، گفت: دشمنان امروز، بانوان و دختران ما را هدف تهاجم فرهنگی قرار دادهاند، اما زندگی زنان ایرانی با پوشش و عفاف گره خورده است و با آگاهی کامل بانوان از حربههای دشمنان، این توطئه هم ناکام میماند.
در این مراسم، نکات پژوهشی در خصوص آرایشهای نوظهور و پیامدهای اجتماعی آن، روشهای دشمن شناسی و سواد رسانهای در قالب یک کارگاه آموزشی از سوی کارشناسان ارائه شد.