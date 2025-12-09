به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: از ۱۵ آذر ماه ثبت نام چهار هزار متقاضی حج تمتع سال ۱۴۰۵ در استان خوزستان از طریق سامانه My.haj.ir آغاز شده است.

محمد امین یاقوت افزود: تمامی متقاضیانی که مراحل پیش ثبت نام خود را انجام داده‌اند و یا افرادی که در ایام کرونا موفق به حضور در مراسم حج نشده‌اند می‌توانند از بین ۲۴ کاروان مجاز حج تمتع برای سفر به خانه خدا ثبت نام خود را قطعی کنند.

وی ادامه داد: زائران خوزستانی برای حضور در حج تمتع اردیبهشت ماه سال آینده به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.