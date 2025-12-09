به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین رسانه‌های فرانسه

ماریان

– برخی دانشگاه‌های ایتالیا بر اثر فشار گروه‌های حامی فلسطین، همکاری با رژیم اسرائیل را قطع کردند.

مدیا ۲۴

– شرکت هواپیماسازی ایرباس نمی‌خواهد همچنان به آمریکا وابسته باشد. این شرکت خرید ۶ مرکز صنعتی اساسی وابسته به اسپیریت آیرو سیستم را نهایی کرد.

ون مینوت

– نخستین بار در ۵۰ سال گذشته، فرانسه به جای صادرات محصولات کشاورزی، واردکننده آن شد.

لوموند

– اروپا با وجود شک و تردید درباره برنامه صلح ترامپ و تحقیر شدن، نمی‌خواهد در این شرایط لحن تندی علیه آمریکا درپیش بگیرد.

ار اف‌ای

– توازن قوای نظامی میان روسیه و اروپا چگونه است؟

اسلت

– صنایع نظامی در کشور‌های مختلف جهان به صورت انفجاری در حال گسترش است. ۱۰۰ مرکز صنایع نظامی در جهان، درآمد خود را در سال ۲۰۲۴، شش درصد افزایش دادند.

لوفیگارو

– امارات متحده عربی، آینده بدون نفت را می‌سازد و برای فعالان فناوری فرش قرمز پهن کرده است.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین رسانه‌های مالزی

کانال اخبار آسیا

زلزله‌ای به قدرت ۷.۶ در نزدیکی سواحل ژاپن رخ داد. بلافاصله پس از زلزله هش دار سونامی صادر شد. اما چند ساعت بعد لغو شد.

در پی از سرگیری درگیری‌ها در مرز تایلند و کامبوج، ترامپ از هر دو کشور خواست آتش‌بس را محترم بشمارند

تایلند در پی تشدید تنش‌های مرزی، حملات هوایی علیه کامبوج انجام داد.

ترس از قحطی همزمان با افزایش شمار قربانیان سیل در اندونزی به بیش از ۹۰۰ نفر

استان آچهِ اندونزی پس از سیلاب‌های اخیر با گسترش بیماری‌ها روبه‌رو شده است.

بانکوک پست

ارتش سلطنتی تایلند اعلام کرد یک مرکز فرماندهی و ایستگاه کنترل پهپاد‌های کامبوج را بمباران و منهدم کرده است.

چند سرباز تایلندی در حملات نیرو‌های کامبوجی در مناطق مرزی زخمی شدند. در پی این درگیری‌ها، مناطق مرزی تخلیه شدند

تمپو اندونزی

کمیته امداد و نجات اندونزی، شمار قربانیان سیل در سوماترا را به ۹۷۴ نفر به‌روزرسانی کرد

پرابوو سوبیانتو ریس جمهور اندونزی در نخستین سفر رسمی خود را به پاکستان رفت

استار مالزی

سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام به بالاترین سطح در پنج سال اخیر رسید

سازمان کاهش اثر بلایای طبیعی فیلیپین (NDRRMC) اعلام کرد که بیش از ۴۷،۰۰۰ خانواده در طول هفته گذشته در پی طوفان ویلمای آسیب دیده‌اند.

تایلند از شورای نظامی میانمار خواست پس از برگزاری انتخابات، امکان انتقال قدرت را فراهم کند

بلومبرگ

ژاپن برای مقابله با چین، «مجمع‌الجزایر موشکی» نزدیک تایوان را تقویت می‌کند

رویترز

استرالیا برای خرید شش پهپاد «خفاش شبح» با بوئینگ قرارداد امضا می‌کند

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت:

هدف گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با مجارستان

از مستطیل سبز تا زندان: شرطبندی‌های غیرقانونی

وزیر اقتصاد: در بخش اقتصاد به لیگ بالاتر می‌رویم

محاکمۀ امام اوغلو در پروندۀ جعل مدارک تحصیلی به ماه فوریه موکول شد

روزنامه صباح:

هدف گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با مجارستان

یک پلیس در عملیات علیه قاچاقچیان مواد مخدر کشته شد

"قرن ترکیه" یک طرح بزرگ است

روزنامه سوزجو:

طرح بودجۀ سال جدید برای خالی کردن جیب مردم

در هر ثانیه ۴۹۵ هزار لیر مالیات می‌دهیم

حمایت مردم از حزب جمهوری خلق ۳ درصد افزایش یافته است

روزنامه جمهوریت:

تبدیل به کشور بحران‌های شده‌ایم

حزب حاکم احزاب مخالف را نادیده می‌گیرد

یک پلیس در عملیات علیه قاچاقچیان کشته شد

الشرع خواستار اطاعت شد

روزنامه ترکیه:

"قرن ترکیه"، طرح بزرگ اردوغان

راه حل غزه، اعزام ارتش ترکیه است / ترامپ، نتانیاهو را قانع می‌کند

آمریکا تحریم علیه سوریه را لغو می‌کند

زمین لرزۀ ۴.۹ ریشتری در آنتالیا

روزنامه ینی شفق:

تولید مشترک با مجارستان در بخش صنایع دفاعی

چهار راهبرد ارتش: گنبد فولادی، پهپاد، موشک هایپر سونیک، هوش مصنوعی

نیرو‌های ترکیه باید در غزه باشند

روزنامه قرار:

در بخش لیسانسه‌های بیکار اول هستیم

اردوغان: درد و رنج‌های فلسطین به اندازه کافی در سینما کار نمی‌شود

آنتالیا بر روی لبۀ تیغ: سه زمین لرزۀ پی در پی

طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تعداد یکهزارو ۳۵۳ زندانی به دلیل بیماری و کهولت سن آزاد شده‌اند

امام اغلو: اگر می‌خواهید، برگۀ تولدم را هم باطل کنید

روزنامه آکشام:

نخست وزیر مجارستان در دیدار با اردوغان:خدا ترکیه را حفظ کند

افتخار و غرور در سوریۀ جدید

زمین لرزه‌های پی در پی در آنتالیا هراس بر انگیز شد

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴

عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- فلسطینی‌ها تصمیم اسرائیل برای تعیین «خط زرد» به عنوان مرز جدید غزه را رد کردند

- اشغالگران به نقض آتش‌بس ادامه می‌دهند

- السیسی بر لزوم خروج همه نیرو‌های خارجی و مزدوران از لیبی تأکید کرد

- رئیس اداره کانال سوئز: درآمد کانال سوئز در ۵ سال به ۴۰ میلیارد دلار رسید

- در روز جهانی «نسل‌کشی»، جنگ علیه غزه تجسیدی از الگوی کاملِ معنای آن است

- فلسطینی‌ها: اسرائیل بدون هیچ گونه پاسخگویی، به وحشتناک‌ترین شکل ممکن مرتکب نسل‌کشی شد

- واقعیت قیمومیت بین‌المللی بر غزه

- بحران بین محمد صلاح و لیورپول بالا گرفت

روزنامه الشروق

- السیسی با حفتر در مورد ترسیم مرز‌های دریایی بین مصر و لیبی گفت‌و‌گو کرد

- ثبات سودان ارتباط نزدیکی با امنیت ملی مصر و لیبی دارد

- حماس: ما آماده‌ایم درباره موضوع تعلیق و انبار کردن سلاح گفت‌و‌گو کنیم

- مقام دولتی: سفر هیئت صندوق بین‌المللی پول به مصر منجر به ایجاد بار مالیاتی جدید نخواهد شد

- ترامپ: زلنسکی هنوز طرح صلح با روسیه را نخوانده است

- اشغالگران به عملیات تخریب در غزه ادامه می‌دهند و سازمان ملل متحد نسبت به فاجعه انسانی هشدار می‌دهد

- رئیس واحد منطقه‌ای دریا‌های سازمان ملل: مدیترانه یک «نقطه داغ» است و دمای آب‌های آن ۲۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی افزایش یافته است

- لیورپول امشب با اینتر میلان روبه‌رو می‌شود، در حالی که همه منتظر مشخص شدن وضعیت محمد صلاح، «پادشاه خشمگین» هستند

روزنامه الیوم السابع

- مصر از نقش محوری فرماندهی کل ارتش لیبی قدردانی می‌کند و بر مخالفت خود با دخالت خارجی تأکید می‌کند

- اختلافات اسرائیل و آمریکا بر سر مرحله دوم توافق غزه و خلع سلاح حماس

- اشغالگران ۲.۷ میلیارد شِکِل برای ساخت ۱۷ شهرک جدید ظرف ۵ سال اختصاص می‌دهند؛ و به مقر آنروا (آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد) در قدس حمله می‌کنند

- تشدید جدید درگیری‌ها در منطقه کردفان: شبه‌نظامیان نیرو‌های پشتیبانی سریع کنترل خود را بر میدان نفتی هجلیگ گسترش می‌دهند

- منطقه اهرام و قاهره تاریخی ـ اسلامی به رونق گردشگری کمک می‌کنند

روزنامه الوطن

- السیسی بر حمایت کامل مصر از ثبات لیبی تأکید کرد

- مدبولی (نخست وزیر مصر) در کنفرانس فائو: ما آماده همکاری برای توسعه سیستم‌های غذایی پایدار هستیم

- نقش فزاینده شرکت‌های فرانسوی در بخش‌های صنعتی و خدماتی

- همکاری ۱۰۰ میلیون دلاری با بانک اروپایی برای حمایت از مشاغل کوچک

- سینای شمالی به عنوان پایتخت فرهنگی مصر در سال ۲۰۲۶ انتخاب شد و العریش میزبان کنفرانس نویسندگان مصری خواهد بود

- مصر در جام ملت‌های عرب با آزمون سختی مقابل اردن رو‌به‌رو است

روزنامه الوفد

- طرح صلح آمریکا برای اوکراین شکست خورده است

- ترامپ: از زلنسکی ناامید شدم

- گزارش‌های اسرائیلی، نابودی خاموش خانواده‌های فلسطینی را افشا می‌کند

- تعداد قربانیان جنایات صهیونیستی در دوران نتانیاهو و بن گویر افزایش یافته است

- یک کمپین گسترده بین‌المللی برای بازیابی جسد عدنان البرش، پزشک اسیر فلسطینی

- گزینه‌های دردناک سازمان ملل درباره بودجه‌های کمک‌های خارجی در سراسر جهان

- از سرگیری درگیری‌ها بین تایلند و کامبوج، شکست «صلح» ترامپ را آشکار می‌کند

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- هزار و هشتصد تن نفت خام از حوزه نفتی «قشقری» به فروش رسید.

- تاکید بر گسترش روابط افغانستان و قزاقستان.

- وزیر تحصیلات عالی افغانستان از دانشگاه‌های ایران بازدید کرد.

- توقف بیش از هزار واسطه نقلیه فاقد اسناد در شهر کابل.

- اعلام آمادگی حماس برای رسیدن به مرحله دوم توافق آتش بس.

روزنامه دولتی «شریعت»:

- اعلام آمادگی قزاقستان برای تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با افغانستان.

- ارتش افغانستان برای امنیت، رفاه و آرامش مردم این کشور آماده است.

- بازدید نماینده ویژه اتحادیه اروپا از روند آموزش‌های فرهنگی در منطقه تاریخی «بالاحصار» کابل.

- ایران برای همکاری‌های علمی و آموزش با افغانستان اعلام آمادگی کرد.

- ارسال محموله‌های قطعات شیشه‌ای سنتی هرات به بازار‌های جهانی.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- احتمال تعطیلی سفارت افغانستان در استرالیا.

- هند، حمله ارتش پاکستان بر غیرنظامیان افغانستان را محکوم کرد.

- کمیته حفاظت از خبرنگاران، آزادی دو خبرنگار افغان را از زندان طالبان خواستار شد.

- نماینده ویژه قزاقستان در باره وضعیت منطقه و تقویت همکاری با افغانستان با امیرخان متقی دیدار کرد.

- سازمان ملل: هفده میلیون نفر در افغانستان در سال آینده میلادی با نا امنی غذایی مواجه می‌شوند.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- چهار نوجوان فاریابی دریک رویداد رانندگی در شمال افغانستان کشته شدند.

- تفنگ داران ناشناس یک متنفذ قومی را در شهر مزار شریف به قتل رساندند.

- انفجار مین در کنر دو کودک را زخمی کرد.

- دو پناهجوی افغان به اتهام تجاوز (بر عنف) در انگلیس بازداشت شدند.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۸ آذر ۱۴۰۴

عناوین اخبار مهم روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«آج نیوز»

- نشست کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان: احتمال افزایش قیمت بنزین در روز‌های آینده

- رئیس جمهور اندونزی در سفری رسمی وارد اسلام آباد شد / رئیس جمهور و نخست وزیر از وی استقبال کردند

- سازمان شفافیت بین‌المللی از کاهش فساد مالی در پاکستان خبر داد

- مشاور نخست وزیر پاکستان از احتمال ممنوع الفعالیت شدن حزب تحریک انصاف سخن گفت

«هم نیوز»

- فرمانده نیرو‌های دفاعی پاکستان: کابل میان تروریست‌ها و همسایه خود یکی را انتخاب کند

- بیش از ۸۰ درصد جمعیت پاکستان به آب آشامیدنی صاف و سالم دسترسی ندارند

- کاهش چشمگیر قیمت ریال ایرانی در مقابل دلار / هر دلار در ایران به ۱ میلیون و دویست پنجاه هزار ریال رسید

«دیلی جنگ»

- وزیر اطلاع رسانی پاکستان: احتمال نفاذ سیستم حکمرانی به جای دولت محلی در ایالت خیبرپختوخوا وجود دارد

- وزیر انرژی پاکستان: در مقایسه با سال گذشته تامین گاز واحد‌های مسکونی ۲۶ درصد افزایش یافته است

- اعمال قانون منع اجتماعات و تشدید تدابیر امنیتی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان برای پانزده روز آینده

- وزیر دفاع پاکستان: حزب تحریک انصاف همچنان از مواضع ضد پاکستانی و حاکمیتی خود دست برنمی دارد