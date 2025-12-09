به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و تراکتور تبریز در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امروز سه شنبه ۱۸ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه فولادشهر برگزار می‌شود.

ذوبی‌ها امروز در حالی در خانه به دیدار تراکتور می‌روند که در ۵ دیدار گذشته در لیگ برتر یک بُرد، یک شکست و ۳ تساوی را تجربه کردند.

در کارنامه تراکتور نیز ۲ بُرد، ۲ تساوی و یک شکست در ۵ دیدار گذشته دیده می‌شود.

نتایج تقابل‌های اخیردر بازی‌های رودررو ذوب‌آهن، اما وضعیت بهتری دارد، دو تیم در ۵ رویارویی اخیر، ۴ بار در لیگ برتر و یک‌بار جام حذفی به مصاف هم رفتند؛ ذوبی‌ها ۳ پیروزی کسب کردند، در جام حذفی در ضربات پنالتی مغلوب شدند و تنها در آخرین تقابل خود با تراکتور در لیگ برتر طعم تلخ شکست در وقت‌های معمول بازی را چشیدند.

داوران دیدار ذوب‌آهن - تراکتورحسن اکرمی به همراه علی رعیت، محمدصالح عرب‌آبادی و احسان اکبری داوران این دیدار هستند، میثم حیدری و بهمن عبدالهی داوران VAR خواهند بود، علی‌رضا کهوری نیز ناظر داوری است.

ذوب اهن هم اکنون با ۱۲ امتیاز در رده سیزدهم جدول رده‌بندی قرار داردو تراکتور نیز با ۱۷ امتیاز از ۱۱ بازی، پنجم است.