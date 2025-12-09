پخش زنده
مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: بیش از ۷۳ درصد تولید گاز این مجتمع با تکیه بر توان شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی انجام میشود و این مجموعه در مسیر تحقق بومیسازی کامل تجهیزات مورد نیاز پالایشگاههای گاز گام برمیدارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سعید حیدری در نهمین نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه با تشریح آخرین دستاوردهای این مجتمع گفت: پارس جنوبی امروز به مرحلهای رسیده است که بخش عمده نیازهای عملیاتی خود را بدون اتکا به خارج تأمین میکند؛ دستاوردی که بهگفته او نتیجه اعتماد به دانش فنی داخلی و همکاری گسترده با شرکتهای دانشبنیان است.
وی با اشاره به نقش سازندگان داخلی افزود: تاکنون بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ قلم قطعه و تجهیز مورد نیاز پالایشگاههای سیزدهگانه پارس جنوبی توسط شرکتهای ایرانی بومیسازی شده است. وی همچنین از ایجاد یک زنجیره تأمین پایدار و هوشمند با تولیدکنندگان داخلی خبر داد که مأموریت آن کاهش وابستگی و ارتقای پایداری تولید است.
مدیر بازرگانی پارس جنوبی، سیاست راهبردی مجتمع را حرکت بهسوی استفاده ۱۰۰ درصدی از کالاها و تجهیزات ساخت داخل عنوان کرد و گفت: تکیه بر توان داخلی نهتنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه عامل افزایش امنیت انرژی و تضمین استمرار تولید در صنعت گاز کشور است.
حیدری افزود: بومیسازی تجهیزات پیشرفته که پیشتر کاملاً وارداتی بودند نشاندهنده توان ورود شرکتهای ایرانی به حوزههای تخصصی و راهبردی صنعت گاز است.
وی تأکید کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی با پشتوانه تولیدکنندگان داخلی، بیش از هر زمان دیگری در مسیر استقلال صنعتی قرار دارد و این روند، نسل جدیدی از همکاریهای فناورانه میان صنعت نفت و شرکتهای دانشبنیان را رقم خواهد زد.