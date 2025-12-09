پخش زنده
شهردار اردبیل از اجرای طرح های جامع برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان از جمله توسعه فضای سبز، ساماندهی ترافیک و پروژههای بزرگ ترافیکی و گردشگری خبر داد و گفت: این شهر در دوره جدید مدیریت شهری به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمود صفری در دیدار جمعی از دانشجویان اردبیلی اظهار کرد: اجرای پروژههای عمرانی زمانبر در این دوره از مدیریت شهری موفقیتآمیز بود؛ به طوری که در کنار تکمیل پل نیمهتمام قدس، بزرگترین تقاطع غیرهمسطح شمال غرب کشور با عنوان شهید رییسی به طول ۸.۵ کیلومتر طی ۱۸ ماه احداث شد.
وی در مورد پروژههای عمرانی اضافه کرد: پل نیایش در ورودی شهر از سمت سرعین احداث و مرحله دوم این تقاطع نیز تکمیل شده است؛ در کنار آن عملیات احداث پل آقاباقر هم که نزدیک به پنج ماه پیش آغاز شد و در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، از دیگر پروژههای مهم شهر اردبیل است.
شهردار اردبیل با اشاره به پروژه ساماندهی بالیقلوچای بیان کرد: مسیر هفت کیلومتری این رودخانه در حال آمادهسازی برای تبدیل شدن به یک محور گردشگری است و آب آن هم با ایجاد مخزن ۱۰۰ هزار لیتری در انتهای زرناس و از طریق بازچرخانی تامین خواهد شد.
وی در ادامه به تلاشها برای توسعه فضاهای عمومی و سبز شهر اردبیل اشاره کرد و افزود: ۲۳ پارک در سه سال گذشته در سطح شهر ایجاد شده که احداث این تعداد پارک در این بازه زمانی قابل قبول است و البته احداث پارکهای جدید دیگری نیز تا پایان سال جاری در برنامه قرار دارد.
صفری گفت: تملک باغ حدفاصل میدان بسیج و میدان ارتش به مساحت ۸.۵ هکتار پس از سالها محقق شد و در حال حاضر با اعتبار بیش از ۲ هزار میلیارد ریال در حال آمادهسازی است و بر اساس برنامهریزیها برای تبدیل این باغ به بوستانی زیبا ۲ هزار و ۵۰۰ اصله درخت مثمر در آن در حال کاشت است.
وی با اشاره به ساماندهی وانتبارهای میوهفروش در حوزه خدمات شهری گفت: همچنین در زمینه آسفالتریزی رکورد ۲۰۰ هزار تن آسفالتریزی همزمان با اجرای پروژههای عمرانی در سطح شهر در سال جاری در حال ثبت است.
شهردار اردبیل با اشاره به برنامههای پیشگیرانه در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز اظهار کرد: پس از سالها اردبیل صاحب مرکز کنترل ترافیک شده و دوربینهای هوشمند و مجهز به پلاکخوان در سطح شهر نصب شده است.
وی از آمادگی شهرداری اردبیل برای همکاری مستمر با دانشگاهها در زمینههای فنی و مشاورهای خبر داد و افزود: در حوزه شهری و در اجرای پروژهها و طرحهای مختلف از جمله طرحهای معماری، محیط زیست و فضای سبز فراخوانهای مختلفی برای دریافت ایده و دیدگاه دانشگاهیان منتشر شده و انتظار داریم صاحبان ایده و دانشجویان در این قالب کمک حال مدیریت شهری باشند.