وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت فناوری هوش مصنوعی گفت: این فناوری نقطه عطفی در زندگی بشر ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات در هفتاد و چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور که با حضور حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم زندگی و اجتماع امروزه بحث هوش مصنوعی است، گفت: امروز هوش مصنوعی یک موضوعی نظری نیست که در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی از آن صحبت شود بلکه نقش بزرگی در زندگی بشر ایفا میکند و اگر تدبیرهای لازم در خصوص این فناوری اتخاذ نشود ممکن است اتفاقاتی را رقم بزند که امروز غیرقابل باور است.
وی با اشاره به اینکه محدودیت زمانی و مکانی برای هوش مصنوعی وجود ندارد، افزود: امروز همان اندازه که موضوعاتی مانند انرژی، ارتباطات و... مهم است فناوری هوش مصنوعی هم مهم است و باید به آن توجه شود، زیرا این فناوری نقطه عطفی در زندگی بشر ایجاد کرده است.
وزیر ارتباطات گفت: یکی از دغدغههای بشر در دنیا این است که این فناوری اشتغال را در حوزههای مختلف تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حال حاضر بشر بسیاری از مشاورههای خود در حوزههای مختلف را به جای مراجعه به کارشناسان از طریق هوش مصنوعی انجام میدهد.
وی با بیان اینکه ما ناچار هستیم در حوزههای مختلف فناوری را به رسمیت بشناسیم، گفت: در حال حاضر نظام تعلیم و تربیت ما ساختار، محتوا و نظارم ارزیابی یکسانی دارد در حالی که انسانها متفاوت هستند و علائق، استعدادها و تحلیلهای و نوع پاسخگویی متفاوتی دارند که با ویژه سازی آموزش به کمک ظرفیت هوش مصنوعی میتوان این دغدغه را برطرف کرد. با شناخت از ظرفیتهای افراد در یک تعامل دوطرفه با هوش مصنوعی میتوان آموزش را برای افراد ویژه سازی کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره اینکه هوش مصنوعی در حوزههای حقوقی هم کاربردهای فراوانی دارد، گفت: هوش مصنوعی ظرفیت بالایی در تبدیل اسناد متنی غیرقابل پردازش به اسناد دیجیتال دارد و در این خصوص میتواند راهگشا باشد. بحث اسنادی است که کماکان بصورت دست نویس یا تایپی روی کاغذ و در بایگانیها قرار دارند و هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که به ما کمک کند تا اینها را دیجیتال و تبدل به متن قابل پردازش کنیم تا بتوان از آنها در حوزههای مختلف استفاده کرد.
وی افزود: در بحث قانونگذاری، ما دچار تورم در حوزه قانون گذاری هستیم و بعضی از قوانین ما در تعارض با یکدیگر هستند که یکی از مسائل جدی جامعه است، موضوعی که مانع توسعه و پیشرفت در حوزههای مختلف است. یکی از کارکردهای هوش مصنوعی افزایش سرعت و دقت در تنقیح قوانین است البته حضور متخصصان در کنار زیرساختهای هوش مصنوعی راهگشا و کمک کننده خواهد بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه چرخه حیات فناوری سه تا پنج سال است، گفت: یکی از بحثهای مهم بحث مسولیت حقوقی استفاده از هوش مصنوعی است اگر ما پذیرفتیم از این فناوری استفاده کنیم که امری اجتناب ناپذیر است، مسئولیت حقوقی اتفاقات ناخواسته بر عهده چه کسی خواهد بود؟ مثلا در بحث خودروهای خودران اگر تصادفی اتفاق بیافتد چه کسی مسئول است به لحاظ حقوقی این موضوع باید تعیین تکلیف شود. برای این موضوع امروز باید چاره اندیشی کرد؛ فردا دیر است، زیرا سرعت رشد فناوری بسیار بالاست.