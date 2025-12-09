به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته در احکام جداگانه‌ای مدیر ، سرمربی و کادر مربیگری تیم ملی کاراته برای بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن را منصوب کرد.

براین اساس سیدشهرام هروی به عنوان مدیر تیم‌های ملی کاراته امید و بزرگسالان منصوب شد.

همچنین در احکام دیگری، سجاد گنج‌زاده به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان، امیر مهدی‌زاده و ابراهیم حسن‌بیگی به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان منصوب شدند.