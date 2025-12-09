با تحویل قطعی مجموعه‌ای از طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری در نقاط مختلف استان سمنان، مراحل اجرایی هفت طرح بازآفرینی به‌طور رسمی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، با حضور اعضای حوزه بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی سمنان، هفت طرح بازآفرینی شهری پس از تحویل قطعی پیمانکاران به مرحله پایان رسید.

این طرح ها در شهرهای سرخه، دامغان، درجزین، شهمیرزاد و سمنان اجرا شده و شامل احیا و بهسازی معابر، بدنه‌سازی و احداث پارک محله‌ای است. طرح‌های انجام‌شده در محله‌هایی همچون کالان، آقاعلی‌حوض، قیصریه، درج‌محله و خیل‌خان اجرا شده‌اند.

مجموع اعتبارات هزینه‌شده برای این پروژه‌ها بیش از ۱۱ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال اعلام شده است.

اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محیط شهری و بهبود زیرساخت‌های محلات هدف داشته است.