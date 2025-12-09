معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری همدان گفت: عرشه سوم تقاطع غیرهمسطح شهید قهاری سعید تا پل میدان میوه و تره بار از دیروز به منظور اجرای علت فنی و بهسازی مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وحید علی ضمیر افزود: خودرو‌های عبوری از سمت بلوار ارتش به سمت بلوار نجفی و میدان فرودگاه از عرشه سوم تقاطع غیرهمسطح شهید قهاری سعید برای تردد استفاده می‌کنند که با مسدود شدن این مسیر، باید از راه‌های جایگزین استفاده کنند.

او تصریح کرد: بر این اساس خودرو‌ها باید پس از پیمودن بلوار ارتش به جای ورود به روی این پل، وارد بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی شده سپس از دور برگردان وارد بلوار نجفی شوند یا از میدان مرضیه حدیدچی (خانم دباغ) به عنوان دوربرگردان و ورود به بلوار نجفی استفاده کنند.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری همدان گفت: عرشه سوم تقاطع غیرهمسطح به علت تعمیر درز‌های انبساطی مسدود شده و قرار است پس از ۱۰ روز بازگشایی شود.

به گفته مسئولان راهنمایی و رانندگی همدان هم توقف خودرو‌های حامل میوه و تره بار در حاشیه معابر موجب برهم خوردن نظم شهر، ایجاد گره‌های ترافیکی، بروز تصادفات خودرو به ویژه با عابر و ایجاد نارضایتی برای شهروندان و عابران شده است، بنابراین تنها راهکار هدایت این قبیل خودرو‌ها به محل‌های پیش بینی شده از سوی شهرداری است.

عرشه سوم تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید محل تردد خودر‌های عبوری از سمت غرب کشور نظیر کرمانشاه و کردستان به سمت تهران است.