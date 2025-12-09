زنان حکمران برای حل مسائل جامعه وارد میدان شوند
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور گفت: زنان حکمران در کنار ایفای نقش مادری، با مدیریت و تدبیر خود برای حل مسائل کشور وارد میدان شوند تا صدای زنان و اقشار کمتر دیدهشده به گوش برسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، زهرا بهروزآذر درسومین جشنواره ملی تجلیل از حکمرانان زن با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در استفاده از ظرفیت زنان در مدیریت کشور گفت: در دولت چهاردهم نگاه ویژهای به توانمندسازی زنان وجود دارد. امروز چهار زن در ترکیب کابینه حضور دارند و رئیسجمهور تاکنون برای بیش از ۲۱ بانوی شایسته حکم انتصاب صادر کرده است.
وی افزود: رئیسجمهور همواره تأکید دارند که تواناییهای زنان بیش از هر سهمیهبندی است و اگر مسیر برای آنان هموار شود، میتوانند بیش از نیمی از مسئولیتهای مدیریتی کشور را بر عهده بگیرند. همانگونه که امروز بیش از ۶۰ درصد ورودی دانشگاههای کشور و حدود ۷۰ درصد کارکنان حوزه بهداشت و درمان را زنان تشکیل میدهند.
معاون رئیسجمهوردر ادامه با اشاره به حضور گسترده زنان در سطوح مختلف مدیریتی اظهار داشت: در حال حاضر ۲۳ فرماندار زن، حدود ۱۶ شهردار و بیش از ۷۲ مدیرکل زن تنها در وزارت کشور مشغول فعالیت هستند. همچنین حدود ۴ هزار زن دهیار در سطح روستاها نقش مؤثری در توسعه و مدیریت جوامع محلی ایفا میکنند.
وی با گرامیداشت تلاشهای بانوان فعال در عرصه حکمرانی گفت: من دستبوس تمام زنانی هستم که در کنار ایفای نقش مادری، با مدیریت و تدبیر خود برای حل مسائل کشور تلاش میکنند تا صدای نیمی از جمعیت و سرمایه تخصصی ایران به گوش برسد. امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم که زنان حکمران با قدرت شنیدن صداهای مختلف جامعه، بهویژه زنان و اقشار کمتر دیدهشده، وارد میدان شوند و برای حل مسائل آنها گام بردارند.
گفتنی است؛ سومین جشنواره ملی تجلیل از حکمرانان زن، همزمان با هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، با هدف الگوسازی از مدیران زن موفق کشور و تقویت نقش زنان در مسیر توسعه متوازن و کارآمد ایران برگزار شد. در این مراسم، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور، زهرا بهروزآذرمعاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی حضور داشتند و از ۱۳ زن حکمران برگزیده در حوزههای مختلف مدیریتی و اجرایی کشور قدردانی شد.