در ۶۱ هزار ۵۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی آذربایجان غربی با صرف ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان روشهای نوین آبیاری اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی گفت: ۶۱ هزار ۵۰۰ هکتار از اراضی استان به سیستمهای نویم آبیاری مجهز میشوند.
خشکسالی و کم آبی یک از مهمترین مشکلات حال حاضر در کشور ایران به حساب میآید کارشناسان پیش بینی میکنند اگر روند استفاده از آبهای زیر زمینی و الگوی مصرف تغییر پیدا نکنه کشور با مشکل جدی بی آبی مواجه خواهد شد.
در آبیاری روش غرق آبی علاوه بر اینکه آب بیشتری هدر میرود راندمان تولید هم خیلی پایین است .
کارشناسان جهاد کشاورزی میگویند: در روش آبیاری غرق آبی بیش از ۶۰ درصد آب کساورزی هدر میرود یعنی بطور متوسط در هر هکتار حدود ده هزار متر مکعب آب مصرف میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی گفت: در راستای استفاده بهینه از منابع آبی و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی، تجهیز اراضی کشاورزی به سامانههای نوین آبیاری از سال ۱۳۹۴ از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در اراضی کشاورزی آذربایجان غربی آغاز شده که اجرای این روش گاهی راهبردی برای امنیت غذایی کشور است .
محمد رضا اصغری خاطر نشان کرد: در استان ما حدود ۶۱ هزار ۵۰۰ هکتار که تا به حال حدود ۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان برای آنها هزینه شده و این طرحها بالای ۷۵ درصد پیشرفت کار دارد در شهرستانهای پیرانشهر، خوی، چایپاره، شوط، ماکو و پلدشت اجرا میشود و بیش از سی هزار هکتار آماده بهره برداری و بخشی از آنها بهره برداری شده و انشالله بقیه این طرحها تا بهار سال آینده بهره برداری خواهند رسید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت گفت: ۵۰ درصد از شبکههای فرعی زهکشی آبیاری شمال و شمال غرب کشور دراین شهرستان مرزی اجراء میشود.
سامر اسدی افزود: حدود سی هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به سیستمهای نوین آبیاری مجهز میشوند که تاکنون عملیات اجرائی ۲۰ هزار هکتار به اتمام رسیده و عملیات اجرایی ۱۰ هزار هکتار هم از ۹۰ درصد پیشرفت اجرائی برخوردار هستند .
برای بهره وری و مدیریت آب از حدود ۸ میلیون هکتر کل اراضی آبی کشور تاکنون ۳ میلیون هکتار به سیستم آبیاری ن. ین مجهز شده است؛ و در برنامه هفتم توسعه کشور مقرر شده سالانه ۲۰۰ هزار هکتار سامانههای آبیاری تحت فشار و ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیر سطحی در کشور اجرا شود.
با بهره برداری از این طرحها علاوه بر اینکه جهشی چشمگیر در تولید انواع محصولات کشاورزی در استان اتفاق خواهد افتاد زمینه اشتغال برای ۳۲ هزار نفر نیز فراهم خواهد شد.