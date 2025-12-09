پخش زنده
۲۹۱ اثر در بخش مسابقه پوستر چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیرخانه این رویداد هنری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار نهایی شرکتکنندگان و تعداد آثار حاضر در بخش مسابقه پوستر چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اعلام شد.
در مجموع ۹۲ هنرمند فرم حضور در این رویداد هنری را ثبت کردهاند که از این تعداد ۲۶ هنرمند از تهران و ۶۶ هنرمند از دیگر شهرهای کشور هستند.
ابراهیم حقیقی، جواد آتشباری و مهدی دوایی به عنوان داوران بخش پوستر چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را برعهده خواهند داشت.
اعلام برگزیدگان این بخش که مدیریت آن برعهده اشکان قازانچایی است، در شهر کرمان همزمان با افتتاحیه جشنواره انجام میشود.
نمایشگاه پوستر چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ۲۲ تا ۲۷ دی ماه در شهر کرمان برگزار خواهد شد.
طبق برنامهریزی انجامشده، پنج بخش از چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر شامل نمایشنامهنویسی، رادیوتئاتر، پژوهش، پوستر و عکس و تجلیل از نامداران تئاتر دیماه امسال به میزبانی استان کرمان در شهر کرمان برگزار خواهد شد.
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر بهمن ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد و پنج بخش از این جشنوار ه از ۲۲ دی ماه در شهر کرمان اجرا خواهد شد.