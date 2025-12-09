پخش زنده
کتاب «رو تن این تخته سیاه» به قلم هادی خورشاهیان واقعه شانزدهم آذر را در قالبی داستانی برای نوجوانان به تصویر می کشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی خورشاهیان نویسنده این اثر برای نوشتن این کتاب از ۱۰ منبع معتبر استفاده کرده است که یکی از آنها یادداشتهای شهید مصطفی چمران بود که در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ دانشجوی فنی دانشگاه تهران بود، و دیگر منبع خاطرات علیاکبر سیاسی رئیس وقت دانشگاه تهران است. این اثر در مجموعه روزهای انقلاب انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.
مریم حامدی گزارش می دهد :