نامزدهای بخش نمایشنامهنویسی دانشآموزی، سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارزیابی آثار این بخش بر عهده منوچهر اکبرلو بود و منتخب نهایی در مراسم اختتامیه معرفی میشود.
نامزدهای بخش نمایشنامهنویسی دانشآموزی
(به ترتیب حروف الفبا و بدون اولویت)
۱. «پیشگو» - سارا اکرمی (بندرانزلی)
۲. «تخت دو طبقه» - سید صدرا سجادپور سینی (مشهد)
۳. «شجاع باش و رها کن» - تانیا رضایی (یزد)
۴. «چند موقعیت کیکی با شکر اضافه» - مهشید مهرانداز (تهران)
آئین پایانی سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری آزاده انصاری، پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۹ صبح در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری ابنسینا شهر همدان برگزار میشود.