نامزد‌های بخش نمایشنامه‌نویسی دانش‌آموزی، سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارزیابی آثار این بخش بر عهده منوچهر اکبرلو بود و منتخب نهایی در مراسم اختتامیه معرفی می‌شود.

نامزد‌های بخش نمایشنامه‌نویسی دانش‌آموزی

(به ترتیب حروف الفبا و بدون اولویت)

۱. «پیشگو» - سارا اکرمی (بندرانزلی)

۲. «تخت دو طبقه» - سید صدرا سجادپور سینی (مشهد)

۳. «شجاع باش و رها کن» - تانیا رضایی (یزد)

۴. «چند موقعیت کیکی با شکر اضافه» - مهشید مهرانداز (تهران)

آئین پایانی سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری آزاده انصاری، پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۹ صبح در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری ابن‌سینا شهر همدان برگزار می‌شود.