به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این راستا از سند آبادانی و پیشرفت شهرستان ارزوئیه در همایش ۵۰۰ هزار لبخند _ ۵۰۰ هزار خدمت علوی رونمایی شد.

امروز همچنین ۵ تفاهمنامه همکاری دیگر بین بنیاد مستضعفان با استانداری کرمان منعقد شد.

تفاهمنامه ویژه استان کرمان در حوزه اقتصادی، سلامت ، آموزش و زیرساخت / تفاهم‌نامه اهرم سازی منابع مسئولیت اجتماعی با هدف اعطای تسهیلات قرض الحسنه ضروری ، درمان ، مسکن و اشتغال زایی به اقشار محروم و کمتر برخوردار / تفاهمنامه ملی بین بنیاد علوی و بانک سینا / تفاهمنامه سه‌جانبه بنیاد علوی ، شرکت مس باهنر و فنی و حرفه‌ای ، با هدف آموزش‌های هنری _ مهارتی به متقاضیان طرح‌های اشتغال زایی و کارآفرینان بومی در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت مس باهنر در رشته‌های صنایع دستی با اولویت تولیدات مسی و تراش سنگ‌های قیمتی و همچنین اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کارآفرینان فعال ، امروز بین این دو نهاد منعقد شد.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان گفت: کرمان برای برگزاری مراسم پرشکوه سالگرد سردار سلیمانی آماده می‌شود .

حجت الاسلام المسلمین علیدادی افزود: کرمان آماده پذیرایی از هم میهنان و جبهه مقاومت است.

وی ابراز امیدواری کرد: نیت و عمل همه ارگان‌ها در چهارچوب دین باشد .

وی افزود: بنیاد مستضعفان تجربه بسیار خوبی در جنوب استان دارد و می‌تواند از این تجربه برای ارتقاء دهک‌های پایین جامعه در سایر شهرستان‌ها استفاده کند.

در جلسه امروز همچنین نماینده شهرستان‌های بافت رابر و ارزوئیه با یادآوری سالگرد شهادت سردار سلیمانی و با تاکید بر اخلاص و عمل این شهید سرافراز گفت: در شرایط کنونی و در جنگ اقتصادی و رسانه‌ای ، مردم از مسئولان تقاضای عمل دارند و در این شرایط بنیاد مستضعفان به کمک دولت آمده تا بتواند به اقشار آسیب پذیر جامعه به ویژه در بحث اشتغال کمک کند .

یاسر سلیمانی افزود: رقمی معادل ۸ همت در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی و معدن در ارزوئیه هزینه خواهد شد و تجربه قلعه گنج می‌تواند به محرومیت زدایی در ارزوئیه کمک کند.

در جلسه امروز همچنین استاندار ، انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین بنیاد مستضعفان و استانداری کرمان را نشانه مثبتی در حوزه محرومیت زدایی عنوان کرد و گفت : با توجه به وسعت زیاد و پراکندگی جمعیت ، در استان کرمان محرومیت بالایی وجود دارد و بنیاد مستضعفان با تجربه خوبی که در حوزه محرومیت زدایی دارد می‌تواند به رشد و پیشرفت استان در مناطق کم برخوردار کمک کند .

طالبی افزود: این تفاهم‌نامه‌ها بر مشکلات آموزشی ، سلامت ،مسکن روستایی و اشتغال تمرکز دارد و توانمندی استان در کنار تجارب بنیاد شرایط خوبی را در استان رقم خواهد زد .

وی تاکید کرد: با الگوگیری از تجربه بنیاد در طرح آبادانی و پیشرفت قلعه گنج باید در شهرستان ارزوئیه ، بیشتر جامعه محلی را برای رفع محرومیت درگیر کرد تا نتایج بهتری حاصل شود .

استاندار همچنین خواستار حمایت بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان ، برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده همچون مجموعه‌های اداری پس از پایان اجرای طرح آبادانی و پیشرفت قلعه گنج شد.

وی همچنین از بنیاد خواست سالن متعلق به کارخانه نساجی که فعلاً استفاده ای از آن نمی‌شود برای پایانه صادراتی صنایع دستی در اختیار فعالان این حوزه قرار گیرد .

در جلسه امروز همچنین مدیرعامل بنیاد علوی نیز گفت : امروز ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار جمعیت از زیرساخت‌های لازم برخوردار شدند اما همچنان محرومیت در بسیاری از مناطق کشور جدیست و بنیاد دنبال عدالت آموزشی و عدالت سلامت برای دهک‌های ۱ تا ۴ در مناطق محروم است. عسکری آزاد گفت: با پراکنده کاری هیچ موضوعی به نتیجه نمی‌رسد و ما نیاز داریم تمرکز فعالیت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه طرح‌های محرومیت زدایی در استان‌های کرمان / سیستان و بلوچستان / شرق هرمزگان / خوزستان / ایلام و چهارمحال و بختیاری اجرا شده گفت تلاش بنیاد علوی این است که هرگز جای مردم ننشیند و اجازه دهد جامعه روی پای خود بایستد و خود را توسعه دهد .

در این مراسم از افراد فعال که در دو سال اخیر با بنیاد علوی در حوزه محرومیت زدایی همکاری داشته‌اند تجلیل شد.

در پایان این مراسم ، سردار دهقان رئیس بنیاد مستضعفان در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما مبنی بر استفاده از تجربه‌های طرح آبادانی و پیشرفت قلعه گنج در نتیجه گیری بهتر از این طرح در شهرستان ارزوئیه پاسخ داد.