پخش زنده
امروز: -
آیین «وقفنامهای میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)» همراه با چهارمین دوره نکوداشت بانوان تأثیرگذار در حفظ و معرفی میراث تمدن ایرانی ـ اسلامی، روز چهارشنبه ۱۹ آذر در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مراسم با هدف بزرگداشت نقش بانوان پژوهشگر، مصحح، موزهدار و حافظان میراث فرهنگی و پاسداشت سهم مؤثر آنان در معرفی و انتقال دستاوردهای تمدنی ایرانزمین به مناسبت روز زن برگزار خواهد شد.
در این مراسم از پنج بانوی برجسته که سالها عمر خود را صرف پژوهش، نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی کردهاند تجلیل میشود.
مهدخت معینی؛ استاد پیشکسوت ادبیات فارسی، حکیمه دبیران؛ مصحح، شاعر، استاد دانشگاه و اهداکننده آثار، بانو جنت مظلوم؛ پیشکسوت موزهداری و نگهداشت آثار تاریخی، دکتر زهره زرشناس؛ ایرانشناس و استاد پیشکسوت زبانهای باستانی و صدیقه روحی؛ پیشکسوت حفاظت و مرمت آثار تاریخی از جمله این پنج بانو هستند.
همچنین حضور دو چهره ماندگار فرهنگ و تاریخ ایران، منصوره اتحادیه و فریده دانشپورپرور نیز بر غنای علمی و فرهنگی این آیین خواهد افزود.
در حاشیه این برنامه، رویداد فرهنگی ـ پژوهشی «نقش حلوا» برگزار میشود که طی آن نسخه خطی رساله تاریخی «در پختن حلوا» معرفی شده و شیوه سنتی تهیه آن با آموزش و اجرای آذر حاجمحمدی بازآفرینی میشود. این بخش از برنامه با هدف بازشناسی جایگاه خوراکمکتوبات در فرهنگ ایرانی و توجه به ارزش نسخههای خطی مرتبط با زندگی روزمره ایرانیان ارائه میشود.
این آیین در سالن همایشهای کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار خواهد شد و علاقهمندان، پژوهشگران و فعالان حوزه میراث فرهنگی میتوانند در این مراسم حضور یابند.