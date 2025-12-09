به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ عزت‌اله زارعی در پاسخ این پرسش که چرا رئیس جدید سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با وجود گذشت چند هفته از رفتن داریوش اسماعیلی - رئیس سابق این سازمان- تعیین و منصوب نمی‌شود، گفت: گزینه‌هایی در دست بررسی است که به زودی نتیجه نهایی و رئیس جدید سازمان زمین‌شناسی مشخص خواهد شد.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی که یک سازمان حاکمیتی در حوزه شناسایی و اکتشاف معادن است از ۲۴ آبان رئیس و سرپرست ندارد.

پایش مخاطرات طبیعی و بررسی فرونشست تا تدوین نقشه‌های زمین‌شناسی و پشتیبانی اطلاعاتی، شناسایی، نقشه برداری و تهیه داده‌های پایه معدنی جزو وظایف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی است. پیش از این داریوش اسماعیلی چهره شناخته‌شده حوزه معدن و صنایع معدنی، با سابقه حضور و مسئولیت در بخش‌های کلیدی معدنی، صنعتی و دانشگاهی، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی بود که از ۲۴ آبان به یکی از شرکت‌های تولید سنگ آهن و کنستانتره نقل مکان کرده است.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران متولی جمع آوری و انتشار داده‌های پایه است. داده‌هایی که نقش اصلی را در اکتشاف و استخراج و کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری در این حوزه برعهده دارد. نبود مسئول مشخص برای هدایت سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان موجب شده بخشی از طرح‌ها با کندی و حتی توقف مواجه شود و روند هماهنگی با بخش‌های مختلف حاکمیتی نیز با تأخیر همراه باشد. از سوی دیگر به دلیل فقدان رئیس، تامین مالی طرح‌ها و حتی پرداخت حقوق کارکنان با چالش جدی مواجه شده است.

با وجود گستردگی مأموریت‌های این سازمان، از پایش مخاطرات طبیعی و بررسی فرونشست تا تدوین نقشه‌های زمین‌شناسی و پشتیبانی اطلاعاتی از طرح‌های معدنی، وزارت صمت تاکنون اقدامی رسمی برای معرفی رئیس جدید یا تعیین سرپرست انجام نداده است.

انتشار داده‌های پایه زمین شناسی و همچنین انجام ۲ میلیون کیلومتر خطی مطالعات ژئوفیزیک هوایی از تکالیف قانون برنامه هفتم برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی است که در هر دو مورد عقب ماندگی از برنامه دیده می‌شود.

با وجود اینکه پنجمین کشور جهان از حیث دارایی‌ها و ذخایر معدنی هستیم، اما از نظر اثر نقش معدن در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کشور جزو آخرین‌ها هستیم که این رقم باید بیشتر از این میزان باشد.

کارشناسان معدنی معتقدند هر روز تاخیر در معرفی رئیس این سازمان مهم حاکمیتی، ضرر و زیان جبران ناپذیر بر پیکره نحیف اکتشافات معدنی وارد می‌کند. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند انسجام ساختاری سازمان را تحت تأثیر قرار داده و اجرای برنامه‌ها را با وقفه مواجه کند.