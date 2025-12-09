پخش زنده
ماموران انتظامی شهرستان بندرعباس محموله جاسازی شده سوخت قاچاق را از دو دستگاه کامیون کمپرسی کشف و توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: قاچاقچیان سوخت محموله ۳۰ هزار لیتری گازوئیل را در تعدادی مخازن و مشکهای پلاستیکی در زیر بار مصالح ساختمانی جاسازی کرده بودند.
سرهنگ تیمور دولتیاری افزود: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را در منطقه حاشیهای یک روستا به خودروهای نیسان تحویل دهند.
وی گفت: کارشناسان اقتصادی ارزش مالی سوختهای قاچاق کشف شده را ۲۴ میلیارد ریال برآورد کردند.
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: سوختهای قاچاق کشف شده به شرکت پخش فرآوردههای نفتی تحویل و متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.