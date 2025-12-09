به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،داود غنی پور معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به انجام فرایند سرشماری حیات وحش پناهگاه حیات وحش کیامکی و پارک ملی کنتال از ۱۶ الی ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در شهرستان جلفا گفت: پستانداران این منطقه در سه روز سرشماری می‌شوند.

غنی پور افزود: کارشناسان محیط طبیعی و ماموران اجرایی یگان حفاظت با مشارکت جمعی از علاقمندان به محیط زیست، شکارچیان قانونی، همکاران بازنشسته و هنرمندان آذربایجان شرقی سرشماری از حیات وحش این منطقه را بر عهده دارند.

وی با اشاره به ضرورت سرشماری حیات وحش برای انجام تحلیل‌های کیفی و کمی وضعیت زیستگاه‌های استان گفت: مقایسه متوسط جمعیت حیات وحش مورد نظر در دوره‌های بلندمدت و کوتاه مدت، کارشناسان محیط زیست را از چالش‌ها و ظرفیت‌های زیستگاه‌های حیات وحش آگاه می کند.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تاکید کرد: برآورد جمعیت، اطلاع از وضعیت زاد و ولد و مرگ و میر، بررسی عوامل تهدید و نقاط قوت مناطق برای بکارگیری در سیاست گذاری و مدیریت وحوش شاخص منطقه کیامکی از جمله قوچ، میش، کل و بز از اهداف اصلی اجرای این طرح است.

غنی پور افزود:در هر روز حدود ۷۰ نفر نیروی عملیاتی در محور‌های پناهگاه حیات وحش کیامکی گونه‌های مورد نظر را سرشماری می‌کنند.

رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، روش سرشماری را پیمایشی و با استفاده از دستگاه GPS در مسیر‌های تثبیت شده اعلام کرد و گفت: آمار هر مسیر با آمار مسیر سال‌های قبل مقایسه شده و علل و عوامل تغییرات جمعیتی در هر مسیر تحلیل می‌شود.

علیرضا قوجایی رئیس اداره محیط زیست شهرستان جلفا گفت: پناهگاه حیات وحش کیامکی به خاطر تنوع اقلیمی زیستگاه پستاندارانی همچون کل و بز، قوچ و میش ارمنی، خرس، پلنگ قفقازی و سیاهگوش و پرندگانی مانند کبک دری، کبوتر، عقاب طلایی است و در این سرشماری فقط پستانداران آمارگیری می‌شوند.

وی افزود: پناهگاه حیات وحش کیامکی از سال ۱۳۵۲ به تصویب رسیده است که اکنون مجموعه زیستگاهی مذکور در دو قالب منطقه پارک ملی کنتال، پناهگاه حیات وحش کیامکی مدیریت می‌شود.

قوجایی گفت: وجود بیش از ۷۰۰ گونه گیاهی، بیش از ۲۵۰ گونه جانوری از مشخصه‌های اصلی این منطقه به شمار می‌رود.

گفتنی است به دلیل جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شکارچیان غیرمجاز آمار این سرشماری منتشر نمی‌شود.