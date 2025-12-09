پخش زنده
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان از پایش میدانی ارتباطات در ۳۳ روستای گیلان برای حذف نقاط کور از ابتدای سال تاکنون در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرزاد توکلی با اشاره به اجرای پایش میدانی ارتباطات در ۳۳ روستای گیلان گفت: با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی و همچنین اپراتورهای ارتباطی، مقرر شده است اقدامات لازم برای بهبود وضعیت پوشش در نقاط دارای مشکل با جدیت پیگیری شود.
وی افزود: ضمن مکاتبات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مقرر شد تیمهای فنی این سازمان نسبت به پایش دقیق نقاط کور و رفع مشکلات ارتباطی آنها اقدام کنند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، بازدیدها و پایشهای میدانی در ۳۳ روستای استان در شهرستانهای رشت، رضوانشهر، رودسر، آستارا، بندرانزلی، آستانهاشرفیه، املش، سیاهکل، لنگرود، لاهیجان، تالش، ماسال، شفت و فومن انجام شده و طی آن مشکلات مربوط به پوشش مکالمه و اینترنت همراه در این روستاها احصا و ثبت شده است.
توکلی درباره اهمیت بازدیدهای میدانی گفت: پایش میدانی یکی از مؤثرترین روشها برای تشخیص دقیق وضعیت واقعی پوشش ارتباطی در روستاها است و حضور کارشناسان در محل، مشاهده مستقیم شرایط جغرافیایی، بررسی تجهیزات و گفتوگو با اهالی، امکان برنامهریزی دقیقتر برای رفع نقاط کور را فراهم میکند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خاطرنشان کرد: کاربران در تمامی حوزههای ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل تلفن ثابت، همراه، اینترنت، خدمات پستی و دفاتر پیشخوان دولت میتوانند در صورت بروز هرگونه مشکل، از طریق سایت ۱۹۵.cra.ir، صندوق پستی ۱۹۵-۱۶۳۱۵ یا تلفن گویای ۱۹۵شکایتهای خود را ثبت کنند.