در پی انتشار اظهارات توهینآمیز نسبت به مقام والای حضرت صدیقه طاهره (س)، هیأت امنا و خدام بقاع متبرکه سراسر کشور با صدور بیانیهای، این رفتار هتاکانه، را بهشدت محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در پی انتشار اظهارات توهینآمیز نسبت به مقام والای حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها، هیأت امنا و خدام بقاع متبرکه سراسر کشور با صدور بیانیهای، با ابراز تأسف عمیق از این رفتار هتاکانه، آن را بهشدت محکوم کرده و بر ضرورت پاسداشت حرمت و آموزههای اهلبیت علیهمالسلام تأکید کردند.
در این بیانیه آمده است:
با سلام و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام صلیالله علیهوآله و اهلبیت طاهرین ایشان علیهمالسلام.
هیأت امنا و خدام بقاع متبرکه با اظهار تأسف عمیق از هرگونه جسارت و اهانت به حضرت صدیقه کبری سلاماللهعلیها در این ایام، وظیفه خود میدانند با تأکید بر حرمت و عظمت جایگاه آن بانوی بزرگوار، این عمل ناپسند را قویاً محکوم کنند.
این بیانیه میافزاید: ما خادمان و خدمتگزاران بقاع نورانی، همواره موظف به پاسداشت ارزشها و تعالیم اهلبیت علیهمالسلام هستیم و اینگونه رفتارها را مغایر اخلاق، دین و آموزههای اسلامی میدانیم.
ما از همۀ مسلمانان و دوستداران اهلبیت علیهمالسلام دعوت میکنیم با حفظ آرامش، بصیرت و ترویج فرهنگ دینی، حرمت حضرت زهرا سلاماللهعلیها را پاس دارند و اجازه ندهند این جسارتها جایگاه معنوی و اجتماعی ایشان را خدشهدار کند.
بدون شک دفاع از حریم اهلبیت علیهمالسلام، وظیفهای همگانی و واجب شرعی است و ما بر ادامه مسیر خدمت در بقاع متبرکه با نیت قربت الهی، پایبندیم.