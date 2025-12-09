پخش زنده
امروز: -
معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر نقش مؤثر ابزار هوش مصنوعی در ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی، گفت: بررسی ابعاد حقوقی این فناوری و تعیین بایدها و نبایدهای آن از مهمترین وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری در هفتاد و چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور که با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: کاربرد هوش مصنوعی در ارتقای بهره وری واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است. ما به دنبال جایگزینی هوش مصنوعی با کارشناسان و مدیران حقوقی در دستگاههای اجرایی نیستیم بلکه به دنبال راهکار مناسب هستیم که این ابزار در خدمت مدیران و کارشناسان حقوقی قرار بگیرد و آنان را در یافتن سریعتر و بهتر پاسخهای حقوقی به مشکلات یاری کند و آنها را توانمندتر کند.
وی افزود: روشن است که مسئولیت و پاسخگویی نهایی انسانی به موضوعات حقوقی نمیتواند با هوش مصنوعی جایگزین شود؛ هوش مصنوعی متکی به دادههایی است که به آن داده میشود و آن دادهها بر مبنای هوش الهی انسان تولید گرفتهاند بنابراین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال تقویت سازمان حقوقی دولت با استفاده از این ابزار است.
وی گفت: ابزار هوش مصنوعی مدام با پیشرفت خود، موضوعات حقوقی جدیدی ایجاد میکند و دانش حقوقی سنتی و روشهای سنتی را به چالش میکشد، اگر ما به صورت فوری در عرصه نرم افزارهای حقوقی اقدام نکنیم دچار خلاءهای جدی در این حوزه خواهیم بود.