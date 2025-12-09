مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در هفته دوم آذر با روندی افزایشی، از ۳.۶ میلیارد مترمکعب عبور کرد و میانگین مصرف روزانه به بیش از ۵۲۱ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی‌ آمار شرکت ملی گاز ایران در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء نشان می‌دهد همزمان با کاهش دما در دومین هفته آذر و استفاده گسترده‌تر از وسایل گرمایشی، تقاضا در این بخش افزایش قابل‌توجهی داشته است.

شنبه، هشتم آذر مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۵۱۴.۵۰ میلیون مترمکعب رسید و در نهم آذر با افزایش محسوس، رقم ۵۲۴.۶۷ میلیون مترمکعب ثبت شد.

یکشنبه، ۱۰ آذر مصرف کمی کاهش یافت و رقم ۵۰۸.۷۵ میلیون مترمکعب گزارش شد، اما بار دیگر در دوشنبه، ۱۱ آذر روند صعودی ادامه یافت و مصرف به ۵۲۶.۲۴ میلیون مترمکعب رسید.

سه‌شنبه، ۱۲ آذر مصرف گاز با ثبت ۵۳۰.۶۴ میلیون مترمکعب به اوج خود در این هفته رسید. سپس در چهارشنبه، ۱۳ آذر اندکی کاهش یافت و ۵۲۱.۹۳ میلیون مترمکعب مصرف شد. در پایان هفته، ۱۴ آذر نیز مقدار مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۵۲۴.۲۲ میلیون مترمکعب ثبت شد.

بر این اساس مجموع مصرف گاز در هفت روز یادشده به بیش از ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش تدریجی تقاضا با ورود به نیمه سرد سال است.