رئیس صندوق توسعه ملی گفت: به تدریج کاری می‌کنیم تا منابع مردم به سمت تامین مالی ارزی حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی غضنفری؛ رئیس صندوق توسعه ملی در مراسم رونمایی از اوراق مرابحه ارزی پتروشیمی بندر امام و پیش‌فروش ارز صادراتی بید بلند خلیج فارس، گفت: از بانک مرکزی و مرکز مبادله تشکر می‌کنیم که کمک می‌کنند تا ابزار‌های تامین مالی متنوعی در کشور داشته باشیم و بتوانیم از طریق این ابزار‌ها نیاز تامین مالی ارزی کشور را برطرف کنیم.

غضنفری بیان کرد: ارزش اوراقی که امروز عرضه می‌شود ۱۵۰ میلیون دلار است که صندوق توسعه ملی تا ۱۲۰ میلیون دلار آن را متعهد به تامین مالی است. عرضه این اوراق در دو مرحله انجام می‌شود که در مرحله اول ۷۰ میلیون دلار منتشر می‌شود و در مرحله دوم نیز ۸۰ میلیون دلار عرضه خواهد شد.

وی افزود: شرکت پتروشیمی خلیج فارس که زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس است، توانایی بالایی در سودآوری دارد و تامین مالی آن بسیار اقدام خوبی است.

رئیس صندوق توسعه ملی عنوان کرد: اگر اوراق مرابحه ارزی منتشر نمی‌شد، شرکت‌هایی که نیاز ارزی دارند دوباره به صورت مستقیم به صندوق توسعه ملی برای تامین مالی مراجعه می‌کردند، اما اکنون که این اوراق منتشر می‌شود، باید به این سمت حرکت کنیم که دیگر بخش‌ها در تامین مالی ارزی شرکت کنند و تا این کار دوباره از طریق صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی انجام نشود.

وی خاطر نشان کرد: این ابزار‌ها با مقاصد خود ما را به هدف می‌رسانند، بنابراین باید در استفاده از این ابزار‌ها مقاصد را در نظر بگیریم تا بتوانیم به اهداف مدنظر برسیم.

غضنفری ابراز داشت: به تدریج کاری می‌کنیم که به جز منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، منابع مردم نیز به سمت تامین مالی ارزی حرکت کند.

رئیس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی به دنبال فعال‌سازی میادین مشترک نفتی است و این اقدام می‌تواند در ارزآوری کشور موثر باشد.

وی افزود: تا زمانی که کشور ارزآوری نداشته باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند بازار ارز و نرخ ارز را مدیریت و کنترل کند.

غضنفری اظهار داشت: ایجاد ابزار‌های جدید تامین مالی ارزی در کشور بسیار مهم است و برای ارزآوری حتما باید صادرات داشته باشیم و برای صادرات نیز باید الزامات آن را فراهم کنیم.

رئیس صندوق توسعه ملی در پایان تاکید کرد: در سرچشمه‌های ورود ارز به کشور باید بازنگری شود و این اقدام ارتباطی با تحریم‌ها ندارد، بلکه مرتبط با مدیریت است. این اقدام اثر خود را در اقتصاد کشور و نرخ ارز نیز نشان می‌دهد.