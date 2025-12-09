مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان گفت: طی یک ماه گذشته بیش از ۱۷ هزار تن انواع کود‌های اوره، فسفات و پتاس در اهواز حمل و ذخیره سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی موسوی با اشاره به رشد محسوس حمل و تأمین کود در اهواز در یک ماه اخیر اظهار داشت: عملیات تأمین نهاده‌های کشاورزی با سرعت و شفافیت کامل در حال انجام است.

وی افزود: طی یک ماه گذشته بیش از ۱۷ هزار تن انواع کود‌های اوره، فسفات و پتاس از کارخانجات تولیدی به انبار‌های تحت پوشش این شرکت در اهواز حمل و ذخیره‌سازی شده است.

موسوی تصریح کرد: با توجه به آغاز فصل کشت، اولویت اصلی ما تأمین به‌موقع نهاده‌ها و جلوگیری از کوچک‌ترین وقفه در برنامه‌های تغذیه گیاهی کشاورزان اهواز است.