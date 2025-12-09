پخش زنده
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: جشنواره ارتقای شفافیت در اجرای تحقق سند تحول قوه قضائیه و وظیفه ذاتی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور درباره معیار این جشنواره برای انتخاب دستگاههای اجرایی کشور در حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع افزود: شاخصهایی که کمیته علمی و تحقیقاتی سازمان بازرسی تعریف کرده، ۳۵۰ قانون، سیاست و مقررات در حوزه شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع بوده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: این جشنواره در سالهای آینده نیز استمرار خواهد داشت.