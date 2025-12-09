پخش زنده
محصولات حاصل از جمعآوری گازهای فلر مشمول عرضه در بازار دوم ارز شود تا شرکتها برای توسعه این فعالیتها انگیزه بیشتری پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن عباسزاده؛ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مراسم رونمایی از اوراق مرابحه ارزی «پتروشیمی بندر امام» و پیشفروش ارز صادراتی «بیدبلند خلیج فارس» با اشاره به همکاریهای اخیر میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صنعت پتروشیمی برای تأمین منابع ارزی پروژهها گفت: صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار صادرات دارد که تنها سه میلیارد دلار آن صرف تهیه قطعات، تجهیزات و کاتالیستها میشود و باقی ارز به بانک مرکزی عرضه و تبدیل به ریال یا خوراک میشود.
او توضیح داد: پروژههای پتروشیمی در چارچوب برنامه هفتم حدود ۲۶ میلیارد دلار نیاز ارزی دارند که تاکنون ۱۳ میلیارد دلار آن تأمین شده و ۱۳ میلیارد دلار دیگر لازم است. همچنین پروژههای پس از برنامه هفتم حدود ۴۴ میلیارد دلار حجم دارند و بخشی از آنها در مرحله مجوز و موافقت اصولی قرار گرفتهاند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از نکات مهم را درباره خوراک پروژهها دانست و توضیح داد: پروژههایی که هماکنون در حال بررسی هستند و هفت طرحی که در این نشست مطرح شده، وابسته به گاز طبیعی نیستند و ابهامی در خوراک آنها وجود ندارد. برخی از این طرحها مانند بیدبلند خلیج فارس، هویزه و پروژههای مرتبط با جمعآوری گازهای فلر، خود تأمینکننده خوراک هستند و با جمعآوری گازهای پراکنده، به رفع ناترازی انرژی کشور کمک میکنند.
او با اشاره به بازدید اخیر از پروژه بیدبلند خلیج فارس گفت: تاکنون حدود ۳.۸ میلیارد دلار برای جمعآوری گازهای فلر در مناطق مختلف هزینه شده و تنها در یک بخش، هزار کیلومتر خط لوله در چهار استان اجرا میشود.
به گفته او، مجموعه پروژههای در حال اجرا حدود ۱۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز را جمعآوری میکند که معادل ۴۲ میلیون متر مکعب گاز در روز است؛ رقمی فراتر از مصرف فعلی خوراک صنعت پتروشیمی.
عباسزاده با اشاره به مشکل مصرف بالای گاز خانگی توضیح داد: ریشه محدودیت گاز پتروشیمیها کمبود گاز در کشور نیست، بلکه عدم بهینهسازی در بخش خانگی است.
او گفت: پتروشیمی تنها ۹ درصد گاز کشور را مصرف میکند و انتظار دارد با ایجاد ساختارهای جدید در حوزه بهینهسازی انرژی، امکان دریافت خوراک پایدارتر برای این صنعت فراهم شود.
در ادامه، او از اهمیت پروژههایی مانند پارس، بندر امام و هرمز گفت: خوراک آنها عمدتاً بهصورت خام صادر میشود که اتان ارزشمند برخی از این طرحها سالهاست استحصال شده، اما به دلیل عقبماندگی پروژهها، همراه گاز طبیعی در خطوط شبکه سوزانده میشود. او خواستار تسریع در تکمیل این پروژهها شد تا از اتان مازاد کشور محصول با ارزش افزوده تولید شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپس به سه درخواست اصلی از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: نخست اینکه محصولات حاصل از جمعآوری گازهای فلر نیز مشمول عرضه در بازار دوم ارز شود تا شرکتها برای توسعه این فعالیتها انگیزه بیشتری پیدا کنند. دوم اینکه برای شرکتهایی که به بازارهای جدیدی خارج از چین ورود میکنند، در سال اول تنها ۹۰ درصد رفع تعهد ارزی لحاظ شود تا هزینههای ورود به بازارهای تازه مانند آفریقا، اوراسیا و هند جبران شود و سوم اینکه پروژههای پتروشیمی در روشهای تأمین مالی، بهویژه در خطوط اعتباری خارجی، در اولویت قرار گیرند.
عباسزاده در پایان به ورود گسترده صنعت پتروشیمی به توسعه نیروگاههای خورشیدی اشاره کرد و گفت: این اقدام با وجود اینکه وظیفه ذاتی این صنعت نیست، اما برای جلوگیری از هدررفت گاز در نیروگاههای کم بازده انجام میشود تا گازی که میتواند در صنعت پتروشیمی تبدیل به محصولات صادراتی شود، در نیروگاهها با راندمان پایین مصرف نشود.