فرمانده انتظامی تالش از کشف ۵ دستگاه فلز یاب غیرمجاز در یکی از بخشهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی نیا با بیان اینکه ماموران انتظامی حین گشتزنی به یک دستگاه خودرو پراید که در حال تردد در سطح حوزه استحفاظی بود، مشکوک شده و آن را متوقف کردند گفت : پس از بررسیهای صورت گرفته مشخص شد، این خودرو حامل ۵ دستگاه فلزیاب غیر مجاز است.
وی از معرفی متهم ۴۴ ساله این پرونده به مرجع قضائی خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش کشفیات را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی تالش گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با جرایم اقتصادی، گامی مؤثر در حمایت از تولید داخلی و سرمایهگذاران است.