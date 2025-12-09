به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی نیا با بیان اینکه ماموران انتظامی حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودرو پراید که در حال تردد در سطح حوزه استحفاظی بود، مشکوک شده و آن را متوقف کردند گفت : پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، این خودرو حامل ۵ دستگاه فلزیاب غیر مجاز است.

وی از معرفی متهم ۴۴ ساله این پرونده به مرجع قضائی خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش کشفیات را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی تالش گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با جرایم اقتصادی، گامی مؤثر در حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌گذاران است.