سامانه بارشی پرقدرت در راه کهگیلویه و بویراحمد؛
آماده باش دستگاههای امدادی و خدماتی در استان
بیش از ۳۰ دستگاه امدادی و خدماتی استان در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در حالت آماده باش هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: بنابر پیش بینی اداره کل هواشناسی، در پی استقرار سامانه ناپایدار جوی از غرب کشور بارش رگباری باران و برف، کاهش دما بخصوص در مناطق جنوب، جنوب غرب و شرق و گردنههای برفگیر، ارتفاعات و نیز محورهای مواصلاتی هم مرز استان با استانهای مجاور پیشبینی میشود.علیرضا نیک روز افزود: گروههای امدادی در این مدت با پشتیبانی تجهیزات و ماشینآلات موردنیاز بهمنظور کنترل ترددها، بازگشایی محورها، امدادرسانی در حوادث و ارائه خدمات به مسافران در پایگاههای امدادی، راهدارخانهها و محورهای جادهای، شهری و روستایی مستقر شدند.وی ادامه داد: به مسئولان تیمهای امدادی ابلاغ شده در مدت بارشها در محل مأموریت خود جهت هماهنگی در ارائه به موقع خدمات امدادی و فوریتی حضور داشته باشند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی بخصوص در نواحی سردسیر، تقویت نیروهای عملیاتی و تجهیزات دستگاههای امدادی برای پیشگیری و کنترل حوادث محتمل ناشی از سیلاب، طوفان و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی و جادهها و آمادگی اداره راهداری، شهرداریها، پلیسراه، جمعیت هلالاحمر، شرکتهای آزادراهی، شرکتهای امدادخودرو، اورژانس، شرکتهای گاز، آب، برق، آب منطقهای و فاضلاب و دهیاران و ستاد مدیریت بحران فرمانداریها تأکید کرد.
وی ادامه داد: باتوجهبه پیشبینی وزش تندبادهای موقتی، سیلابی شدن مسیلها و کاهش میدان دید اقدامات استقرار تجهیزات امدادی و کنترل سیل، آماده بکار بودن ماشینآلات در معابر شهری و روستایی و جادهها و راهدارخانهها، پایگاههای امدادی شهری و روستایی، تقویت تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در جادهها با تأمین کالاهای ضروری و پیشبینی ظرفیتهای اسکان اضطراری به دستگاهها ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر پرهیز سفرهای غیرضروری در محورهای سیلگیر گفت: اجرای طرحهای کاهش خطر با استحکامبخشی به سازههای ناپایدار، تابلوها، داربستها در برابر تندبادهای موقتی، پرهیز از صعود به ارتفاعات رعایت الزامات ایمنی و توجه به توصیههای پلیس در جادهها در این مدت توصیه میشود.
پیمانجو مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای هم در در این نشست از تجهیز و آماده سازی ۱۷ راهدارخانه در جادههای اصلی استان خبر داد و گفت: ۲۲۰ راهدار و ۸۰ ماشین آلات مخصوص راهداری در راهدارخانههای استان مستقر و آماده خدمات رسانی هستند.
سرهنگ حسینی معاون راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان هم از استقرار نیروهای پلیس در قالب گروههای ویژه در جادهها خبر داد.
در این نشست وضعیت شیوع انفلونزا در مدارس و دانشگاهها نیز تشریح شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه مدارس در شیوع آنفلوانزا گفت: در صورت همکاری خانوادهها و مدیریت مربیان، مدارس تعطیل نخواهند شد.