رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ضعف در برنامه‌ریزی منسجم و کمبود تیم‌های حرفه‌ای برای اعزام نمایندگان کشور به مجامع بین‌المللی ICT، نسبت به پیامد‌های این کاستی‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی«رهیافت‌های مشارکت فعال در مجامع بین‌المللی حوزه ICT و اقتصاد دیجیتال» امروز با حضور مدیران، متخصصان و جمعی از اعضای هیئت علمی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه، در این نشست نسبت به ضعف ساختارمند در حضور مؤثر ایران در رویداد‌های بین‌المللی حوزه ICT هشدار داد و بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت و استفاده از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

این نشست با حضور محمدحسین شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصرالله جهانگرد عضو هیئت علمی پژوهشگاه و چهره باسابقه حوزه سیاست‌گذاری ICT، علیرضا توتونچیان مدیرکل دفتر همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و بین‌المللی وزارت امور خارجه و بهزاد احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجامع بین‌المللی برگزار شد.

در محور‌های مطرح‌شده، سخنرانان بر ضرورت تشریح فعالیت‌های ایران در مجامع جهانی، تقویت حضور حرفه‌ای و مستمر کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی علمی، اهمیت انسجام تیم‌های اعزامی، استفاده از تجربه متخصصان خارج از کشور و ارائه راهکار‌های عملی برای افزایش نقش‌آفرینی ایران در نهاد‌های بین‌المللی حوزه ICT و اقتصاد دیجیتال تأکید کردند.

شیخی در آغاز این نشست با بیان اینکه حضور مؤثر در مجامع بین‌المللی نتیجه برنامه‌ریزی، استمرار و تکیه بر افراد متخصص است، تصریح کرد که ساختار اعزام نمایندگان ایران در سال‌های گذشته فاقد ثبات و استراتژی روشن بوده است. رئیس پژوهشگاه ارتباطات گفت: کشور‌هایی مثل امارات، مالزی و اندونزی با تیم‌های ثابت و حرفه‌ای شرکت می‌کنند و به همین دلیل هر سال پیشرفت می‌کنند، اما ما در هر دوره یک فرد جدید می‌فرستیم و تجربه‌ها انباشته نمی‌شود.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود در رویداد‌های بین‌المللی افزود: در دوره‌ای که به‌عنوان نماینده وزارت ICT حضور داشتم، بار‌ها دیدم که اعزام‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. در حالی که کشور‌هایی که موفق‌اند، با تیمی چندنفره، هدفمند و آماده حاضر می‌شوند. تغییر دولت‌ها نیز باعث شده پرونده حضور ایران در این مجامع دائماً از نو نوشته شود و آثار سال‌های قبل از بین برود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش پایانی سخنانش با بیان دو نکته اساسی گفت: اول اینکه باید از ظرفیت ایرانی‌های متخصص خارج از کشور استفاده کنیم و دوم اینکه حضور ما در این رویداد‌ها نباید بدون نقشه راه باشد.

وی همچنین تأکید کرد: اگر قرار است سهم ایران در دیپلماسی فناوری و اقتصاد دیجیتال افزایش پیدا کند، باید استمرار، برنامه‌ریزی، تخصص و تیم‌محوری را جدی بگیریم. تنها در این صورت است که می‌توانیم نقش واقعی کشور را در این حوزه‌ها تثبیت کنیم.