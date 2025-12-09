با تصویب شورای اسلامی شهر یزد و به پیشنهاد رؤسای دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و دانشگاه آزاد اسلامی، بخشی از بلوار دانشگاه، حدفاصل میدان عالم تا چهارراه پژوهش، به نام دکتر اکبر مطلبی‌زاده نامگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام سید ناصر حیدری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد، از نامگذاری بخشی از بلوار دانشگاه به نام شهید دکتر اکبر مطلبی‌زاده خبر داد و آن را گامی مهم در ترویج فرهنگ ایثار و پاسداشت خدمات شهدا دانست.

وی با بیان اینکه شهید دکتر مطلبی‌زاده از چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی این دیار بود، افزود: این اقدام ادای دینی کوچک به مقام والای ایشان است و یاد و خدمات ارزشمند علمی، پژوهشی و فرهنگی وی را ماندگار می‌کند.

رئیس کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر یزد یادآور شد که این دانشمند نخبه کشور در ساعات اولیه آغاز جنگ دوازده‌روزه با رژیم صهیونیستی به شهادت رسید؛ شهادتی که برآمده از مجاهدت علمی، روحیه خدمت‌رسانی و حضور مؤثر وی در عرصه پشتیبانی علمی بود و برگ زرینی در کارنامه ایثار نخبگان علمی ایران اسلامی رقم زد.

وی تأکید کرد: هدف از این نامگذاری، زنده نگه داشتن یاد و خدمات علمی و فرهنگی این شهید گرانقدر و تقویت ارتباط جامعه علمی با فرهنگ ایثار و شهادت است.