رئیس همایش سراسری «مخاطرات محیطی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» ابعاد علمی، مدیریتی و امنیتی این رویداد ملی و ضرورت پرداختن به مخاطرات محیطی در سطح سیاستگذاری کلان کشور را تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «رضا شبان» ضمن تشریح جایگاه مخاطرات محیطی در آینده امنیت ملی کشور، به ساختار بین‌دستگاهی همایش، نوآوری‌های علمی آن و دستاورد‌های مورد انتظار برای نظام مدیریت بحران و سازگاری با تغییر اقلیم اشاره و بر نقش‌آفرینی مشترک دانشگاه‌ها، نهاد‌های عملیاتی و مراکز تصمیم‌سازی تأکید کرد.

سردار شبان درباره هدف برگزاری همایش گفت: هدف اصلی، ایجاد یک دیدگاه ملی و آینده‌پژوهانه نسبت به مخاطرات محیطی است؛ مخاطراتی که امروز دیگر صرفاً «مسئله محیط‌زیست» نیستند، بلکه به موضوعاتی مانند امنیت آبی، مهاجرت اقلیمی، تاب‌آوری زیرساخت‌ها، اقتصاد ملی و حتی ثبات اجتماعی گره خورده‌اند. این همایش تلاش می‌کند که پیوند میان «علم»، «مدیریت» و «امنیت ملی» را برقرار کند تا سیاستگذاری آینده کشور مبتنی بر شناخت دقیق مخاطرات و مدل‌های علمی باشد.

رئیس همایش سراسری مخاطرات محیطی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: این همایش یک برنامه کاملاً بین‌دستگاهی است که هشت کمیته علمی فعال و بیش از ۵۰ سازمان، نهاد، ارگان و دانشگاه‌های برتر شامل سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان هواشناسی (پژوهشگاه هواشناسی)، دانشگاه امام حسین (ع)، پژوهشگاه‌های تخصصی، و دانشگاه تراز اول کشور در آن مشارکت دارند و ترکیب علمی- عملیاتی این مجموعه باعث شده که همایش دارای پشتوانه ملی و چندرشته‌ای باشد.

وی در خصوص وجه تمایز این همایش با سایر همایش‌های کشور اظهار داشت: نوآوری این همایش در «نگاه ترکیبی» آن است؛ که در آن، مخاطرات محیطی در کنار حوزه‌های امنیت ملی، آینده‌پژوهی، مدل‌سازی اقلیمی، حکمرانی ریسک و مدیریت بحران بررسی می‌شود؛ این همایش صرفاً ارائه مقاله نیست؛ بلکه خروجی آن شامل بانک اطلاعاتی مخاطرات، اتاق فکر ملی، نقشه‌های ریسک، سناریو‌های آینده و بسته‌های سیاستی خواهد بود. چنین ساختاری تاکنون در کشور سابقه نداشته است.

سردار شبان درباره مهم‌ترین اهداف این همایش خاطرنشان کرد: تولید دانش کاربردی برای مدیریت مخاطرات آینده، کمک به تصمیم‌سازی علمی برای دستگاه‌ها، ایجاد شبکه همکاری میان نخبگان علمی، فرماندهان میدانی و مدیران بحران، تقویت تاب‌آوری ملی در برابر مخاطرات محیطی، و تربیت نسل جدید متخصصان بین‌رشته‌ای در حوزه امنیت محیطی از جمله مهم‌ترین دستاورد‌های این همایش است.