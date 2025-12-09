به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ،سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های جنگلی، ماموران کلانتری ۱۱ و، ۱۲ و پاسگاه حسن رود حین گشت زنی هدفمند موفق شدند طی عملیات پایشی و بررسی‌های میدانی، محل دپوی مقدار زیادی چوب قاچاق را در خارج از یک انبار شناسایی کنند.

وی افزود: ماموران پس از بررسی‌های اولیه و هماهنگی با مقام قضایی، در محل حضور یافتند و ۴ تن چوب قاچاق را که که بدون هرگونه مجوز قانونی نگهداری می‌شد کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۸۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: متهم ۶۶ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.