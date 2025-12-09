پخش زنده
امروز: -
دادستان زنجان از کشف ۲۱۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه و انهدام یکی از بزرگترین باندهای مواد مخدر صنعتی کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ دادستان زنجان اعلام کرد: سربازان گمنام اداره کل اطلاعات استان زنجان موفق شدند یکی از بزرگترین باندهای مواد مخدر صنعتی که در سراسر کشور فعالیت میکرد، در استان زنجان شناسایی و دستگیر کنند.
عباسی افزود: با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، این باند که در زمینه مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه فعالیت داشت، منهدم شد .
وی گفت : در این عملیات ۲۱۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه کشف شد.
عباسی افزود : همچنین متهمان اصلی باند در محل دستگیر و وسایط نقلیه مرتبط توقیف شدند.
دادستان زنجان با بیان اینکه سلامت جوانان، آرامش خانوادهها و امنیت جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار کرد: مبارزه قاطع و بدون اغماض با قاچاق مواد مخدر از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی و ضابطین است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.