به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ دادستان زنجان اعلام کرد: سربازان گمنام اداره کل اطلاعات استان زنجان موفق شدند یکی از بزرگ‌ترین باندهای مواد مخدر صنعتی که در سراسر کشور فعالیت می‌کرد، در استان زنجان شناسایی و دستگیر کنند.

عباسی افزود: با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، این باند که در زمینه مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه فعالیت داشت، منهدم شد .

وی گفت : در این عملیات ۲۱۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه کشف شد.

عباسی افزود : همچنین متهمان اصلی باند در محل دستگیر و وسایط نقلیه مرتبط توقیف شدند.

دادستان زنجان با بیان اینکه سلامت جوانان، آرامش خانواده‌ها و امنیت جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار کرد: مبارزه قاطع و بدون اغماض با قاچاق مواد مخدر از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی و ضابطین است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.