به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این اطلاعیه را روابط عمومی مرکز بهداشت استان منتشر و اعلام کرد: افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

سایر افراد نیز باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.