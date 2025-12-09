پخش زنده
براساس اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز سه شنبه مورخ ۱۸ آذرماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲/۵) در شرایط ناسالم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این اطلاعیه را روابط عمومی مرکز بهداشت استان منتشر و اعلام کرد: افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
سایر افراد نیز باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.