رئیس پلیس فتا گیلان هشدار داد: برای جلوگیری از سرقت اطلاعات شخصی و حساب‌های بانکی، مردم از ورود به لینک‌های ارسالی افراد و یا منابع ناشناس خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر حسین نقی مهر با اشاره به شگرد جدید مجرمان در فضای مجازی، گفت: مجرمان سایبری با استفاده از لینک‌های پنهان در متن‌های عادی و فریب شهرندان، به اطلاعات شخصی، رمز‌های بانکی و حساب‌های کاربری آن‌ها دسترسی پیدا می‌کنند.

وی افزود: کاربران باید پیش از ورود به هر لینک، نشانی واقعی آن را به دقت بررسی کرده و از ورود به لینک‌های ارسالی از سوی افراد و یا منابع ناشناس خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان گفت: شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آموزش‌های امنیتی، به سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir مراجعه و در صورت مواجهه با تهدید سایبری، با مرکز فوریت‌های پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.