پخش زنده
امروز: -
پویش «نذر شیر مادر» با هدف اهدای مازاد شیر مادر به نخستین بانک شیر شمال کشور برای نجات نوزادان نارس در بابل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دکتر اکبرزاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل با اعلام آغاز این پویش گفت: با اهدای شیر، مادرانهترین بخشش دنیا را میتوان تجربه کرد. امروز نوزادان نارس و بیمار چشمانتظار مهربانی مادرانی هستند که میتوانند با بخشیدن مازاد شیر خود، زندگی را به دستان کوچک اما امیدوار آنها بازگردانند.
وی با اشاره به فعالیت اولین بانک شیر مادر شمال کشور در بیمارستان آیتالله روحانی بابل افزود: بانک شیر مادر، جایی است که مهربانی مادران تبدیل به نجات جان نوزادان میشود. شیرهای اهدایی پس از انجام آزمایشهای دقیق، پاستوریزه و در شرایط استاندارد نگهداری میشوند تا برای تغذیه نوزادان نارس و کموزنی که قادر به تحمل هیچ تغذیهای جز شیر مادر نیستند، مورد استفاده قرار گیرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل با تأکید بر نقش مردم در گسترش فرهنگ اهدای شیر اظهار کرد: این پویش تنها یک اقدام درمانی نیست؛ یک جنبش عاطفی و انسانساز است. از خانوادهها، بهویژه مادران نوعدوست دعوت میکنیم موجی از امید و زندگی را به بخشهای مراقبت ویژه نوزادان هدیه کنند. گاهی با یک تصمیم ساده، میتوان نجاتبخش شد.
وی ادامه داد: بابل با همراهی خیرین و مردم، امروز پیشگام مهربانی است؛ شهری که با راهاندازی نخستین بانک شیر شمال کشور، گامی بزرگ در حمایت از نوزادان پرخطر برداشت. اکنون زمان آن رسیده است که با گسترش پویش نذر شیر، این حرکت ارزشمند فراگیرتر شود.
شرایط اعلامشده برای اهدای شیر مادر
دکتر اکبرزاده گفت: مادران سالم و شیرده دارای نوزاد زیر یکسال (ترجیحاً زیر ۶ ماه) که مازاد شیر تولید میکنند، میتوانند در پویش «نذر شیر» مشارکت داشته باشند.
وی افزود: داشتن نتایج منفی آزمایشهایHIV و هپاتیت B و C و همچنین عدم مصرف مواد مخدر و داروهای منعکننده شیردهی از شرایط ضروری برای اهدای شیر است.
این مسئول ادامه داد: شیرهای اهدایی مادران در بابل در دو مرکز مشخص دریافت میشود؛ بانک شیر مادر بیمارستان آیتالله روحانی(ره) به عنوان مرکز اصلی و همچنین مرکز بهداشت مدرس در خیابان مدرس، روبهروی دانشگاه نوشیروانی آماده پذیرش شیر مادران داوطلب هستند.
دکتر اکبرزاده با تأکید بر ماهیت عاطفی این پویش گفت: مهربانی را میشود بخشید… آن هم با شیر مادری. امیدوارم مادران گرانقدر با پیوستن به پویش نذر شیر، شیرینی زندگی را به نوزادانی بچشانند که تنها با چند میلیلیتر شیر مادر، فرصت دوباره زیستن پیدا میکنند.