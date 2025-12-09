پخش زنده
مسابقات مینیفوتبال قهرمانی استان کردستان با عنوان «جام پرچم» طی دو روز به همت هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی–محلی سنندج در سالن بعثت این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،در این دوره از رقابتها شش تیم از شهرستانهای مختلف استان حضور داشتند. در دیدار پایانی، تیم سنندج با ارائه نمایشی برتر موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ تیم دهگلان را شکست دهد و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
برگزارکنندگان هدف از اجرای این مسابقات را توسعه ورزشهای همگانی، ایجاد نشاط اجتماعی و شناسایی استعدادهای ورزشی در مناطق مختلف استان عنوان کردند.