با تکمیل پروژه آبرسانی به روستای گراتی شهرستان اسفراین ۶۶۰ نفر به شبکه پایدار آب شرب متصل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: با تکمیل طرح‌های تأمین و انتقال آب، توسط شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی، مشکل کمبود آب روستای گراتی برطرف شد و اکنون ۲۱۸ خانوار این روستا از آب شرب پایدار بهره‌مند هستند.

امیر فاطمی افزود: روستای گراتی با جمعیت بیش از ۶۶۰ نفر از توابع مجتمع آبرسانی شهید قرائی است و محدودیت منابع آبی در سال گذشته مشکلاتی در تأمین کامل آب شرب اهالی ایجاد کرده بود که بر همین اساس، برنامه تأمین یک منبع جدید فوراً در دستور کار قرار گرفت.

فاطمی با تشریح روند اجرای این طرح افزود: در اراضی روستای دولت‌آباد، یک حلقه چاه جدید با عمق ۱۳۲ متر و دبی ۲۵ لیتر بر ثانیه حفر شد که عملیات آن در سال ۱۴۰۴ به پایان رسید.

وی عنوان کرد: بلافاصله پس از اتمام حفاری، برق‌رسانی، تجهیز کامل چاه و اجرای ۲۷۰۰ متر خط انتقال آغاز شد تا این منبع جدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شبکه آبرسانی این روستا متصل شود.

فاطمی ادامه داد: از آنجا که ظرفیت خط انتقال موجود برای تأمین نیاز آب شرب روستای گراتی کافی نبود، اصلاح ۱۰۰۰ متر از مسیر قدیمی انجام و با این اقدام بخش عمده‌ای از مشکلات توزیع آب رفع شد و همچنین به دلیل فرسودگی خط انتقال، اصلاح ۳۰۰۰ متر دیگر از خط انتقال همچنان در حال اجراست، تا پایداری و کیفیت جریان آب در این مسیر به‌طور کامل تضمین شود.

مدیرعامل آبفا با اشاره به هزینه‌کرد ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای این اقدامات اظهار داشت: این پروژه یکی از نمونه‌های بارز در حوزه تقویت آبرسانی روستایی است و ما با برنامه‌ریزی دقیق، بهبود شرایط تأمین آب سایر مناطق را نیز با همین رویکرد دنبال خواهیم کرد.