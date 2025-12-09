مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی اعلام کرد که بارش‌های گسترده نیمه دوم آذرماه، باوجود آنکه هنوز کمبود بارش سال آبی را به‌طور کامل جبران نکرده، اما نشانه‌های مثبتی در بهبود وضعیت آبی استان ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجید رستگاری افزود: بارش‌های روزهای ۱۵ تا ۱۸ آذر سبب شد میانگین بارندگی استان ۲۱.۹ میلی‌متر افزایش یابد و در مجموع بارش‌های سال آبی جاری به ۵۰.۴ میلی‌متر برسد.

وی توضیح داد که هرچند مقدار ثبت‌شده همچنان حدود ۳۹ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است، اما اثرات بارش‌ها در ترمیم رطوبت خاک، جریان‌یافتن آب‌های سطحی و آغاز روند تغذیه آبخوان‌ها مشخص و قابل توجه است.

به گفته رستگاری، ایستگاه پل سردشت با ۸۸.۵ میلی‌متر بیشترین بارش را ثبت کرده و پس از آن ایستگاه‌های پیرانشهر، بیبکران ارومیه، کمپ ارومیه و مرز سرو به‌ترتیب بیشترین میزان بارندگی را داشته‌اند.

وی با بیان اینکه استمرار سامانه‌های بارشی در هفته‌های آینده می‌تواند شرایط آبی استان را بهبود بیشتری ببخشد، افزود: پایش لحظه‌ای داده‌های بارشی در دستور کار شرکت قرار دارد تا بتوانیم ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت منابع آب ارائه دهیم.