مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان از تحویل ۵ دستگاه دیزل‌ژنراتور پرقدرت به شهرداری بندر امام خمینی در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و تقویت تاب آوری شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو با اشاره به تحویل ۵ دستگاه دیزل‌ژنراتور پرقدرت به شهرداری بندر امام خمینی، اظهار داشت: این اقدام را بخشی از برنامه‌های مصوب سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقای رضایتمندی شهروندان عنوان کرد. *

وی افزود: مجموعه تجهیزات تحویلی شامل چهار دستگاه دیزل‌ژنراتور ۶۵۰ کیلوولت‌آمپر و یک دستگاه دیزل‌ژنراتور ۵۰۰ کیلوولت‌آمپر است که همگی از نام‌های تجاری معتبر تهیه شده‌اند و با استاندارد‌های فنی روز همخوانی دارند.

گرایلو با اشاره به نقش زیرساختی این تجهیزات در مدیریت شهری، بیان کرد: این ژنراتور‌ها می‌توانند در شرایط اضطراری، نوسانات شبکه یا نیاز‌های پشتیبانی از تأسیسات حیاتی شهری، ظرفیت تاب‌آوری و استمرار خدمات عمومی را در بندر امام خمینی به‌طور محسوسی تقویت کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به شرایط اقلیمی جنوب خوزستان و احتمال افزایش بارش‌ها در ماه‌های پیش‌رو تأکید کرد: نصب و بهره‌برداری از این ژنراتور‌های جدید، نقش مؤثری در مدیریت بحران‌های ناشی از بارندگی و حفظ عملکرد ایستگاه‌های پمپاژ خواهد داشت.

به گفته گرایلو؛ ایجاد منابع مطمئن برق اضطراری برای بهره‌برداری پایدار از تأسیسات دفع آب‌های سطحی و جلوگیری از اختلال در خدمات شهری، از نیاز‌های ضروری مدیریت شهری بندرامام خمینی (ره) است که با این اقدام، گام مهمی در جهت تأمین آن برداشته شده است.

وی در پایان تصریح کرد: اهتمام هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی به اجرای مصوبات مرتبط با مسئولیت اجتماعی و تعامل سازنده با مدیریت‌های شهری، از رویکرد‌های راهبردی این سازمان است و اقدامات این‌چنینی، مصداق تعهد عملی بنادر خوزستان به ایفای نقش توسعه‌ای در کنار مأموریت‌های تخصصی بندری و دریایی محسوب می‌شود.