به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، از کسب رتبه نخست کشوری این اداره‌کل در شاخص ساخت راه‌های روستایی طی شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، با اشاره به عملکرد این مجموعه در ۶ماهه سال گذشته گفت: در سال گذشته ۱۲۰ کیلومتر راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد تومان در استان احداث شد.

شکری ادامه داد: این رقم در سال جاری با رشد قابل توجه به ۱۷۱ کیلومتر رسیده و برای اجرای این پروژه‌ها ۹۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از کسب رتبه نخست کشوری این اداره‌کل در شاخص ساخت راه‌های روستایی طی شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: تداوم روند افزایشی در توسعه راه‌های روستایی توسط اداره کل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی نقش مهمی در بهبود دسترسی، افزایش ایمنی و ارتقای شاخص‌های توسعه در مناطق روستایی آذربایجان‌غربی دارد.