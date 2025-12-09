کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات الزامات و تعرفه‌های تازه‌ای برای ارائه خدمت «بیت‌استریم فیبر نوری» تصویب کرد؛ اقدامی که می‌تواند ساختار رقابت و کیفیت خدمات اینترنت ثابت را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۶۴ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴، با هدف توسعه بازار خدمات ارتباطی، گسترش پوشش پهن‌باند در سراسر کشور، ارتقای بهره‌وری شبکه‌های موجود و حمایت از رقابت سالم، «الزامات و تعرفه ارائه خدمت بیت‌استریم در شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» را تصویب کرد. این مصوبه بر پایه ماده ۲ مصوبه جلسه ۳۶۱ کمیسیون و پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تدوین شده است.

در این مصوبه، مفاهیم کلیدی همچون شبکه دسترسی فیبر نوری، متقاضی، ارائه‌کننده خدمت، قرارداد عمده‌فروشی، توافق‌نامه سطح خدمت (SLA) و نیز تعریف دقیق «خدمت بیت‌استریم فیبر نوری» مشخص شده است.

بر اساس این تعریف، خدمت بیت‌استریم امکان استفاده متقاضیان از شبکه فیبر نوری ایجادشده توسط اپراتور دارنده پروانه (UNSP) را فراهم می‌کند و ترافیک در لایه سوم در محل تجمیع شهری به متقاضی تحویل داده می‌شود.

الزامات ارائه خدمت بیت‌استریم

بر پایه این مصوبه ارائه‌کننده خدمت مکلف است خدمات بیت‌استریم را طبق قرارداد عمده‌فروشی و SLA تأییدشده توسط سازمان به متقاضیان ارائه کند.

تمامی تجهیزات و امکانات مورد نیاز از نقطه تحویل ترافیک تا مودم کاربر باید توسط ارائه‌کننده خدمت تأمین شود.

مشوق‌های مصوب جلسه ۳۶۳ نیز مطابق شرایط تعیین‌شده میان ارائه‌کننده خدمت و متقاضی در قرارداد‌ها لحاظ می‌شود.

اگر متقاضی از دارندگان پروانه UNSP باشد، مشوق مستقیم به او پرداخت شده و ۵۰ درصد آن باید به ارائه‌کننده خدمت اختصاص یابد.

اگر متقاضی از دارندگان پروانه‌های FCP یا Servco باشد، مشوق به ارائه‌کننده خدمت پرداخت شده و ۵۰ درصد آن باید به متقاضی برسد.

همچنین ارائه‌کننده خدمت موظف است ظرف سه ماه سامانه‌ای برای ثبت ظرفیت شبکه، دریافت درخواست‌ها و اعلام نتایج به‌صورت برخط راه‌اندازی کند.

پس از دریافت درخواست، ارائه‌کننده خدمت باید ظرف ۵ روز امکان‌سنجی و ظرف ۲۰ روز پس از عقد قرارداد، خدمت بیت‌استریم را ارائه کند.

متقاضی نیز موظف است حداکثر ۳۰ روز پس از درخواست کاربر، خدمت دسترسی فیبر نوری را برای مشترک نهایی فراهم کند.

در صورت وجود چند متقاضی، ارائه‌کننده خدمت اجازه ندارد ظرفیت موجود را صرفاً به یک متقاضی اختصاص دهد.

ارائه‌کننده خدمت مکلف است ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته خدمات پشتیبانی ارائه دهد و از هرگونه تبعیض در ارائه خدمات و انعقاد قرارداد‌ها اجتناب کند.

تعرفه‌های جدید بیت‌استریم فیبر نوری

کمیسیون در بخش تعرفه‌ها مقرر کرد که در صورت عدم توافق میان طرفین، سهم ارائه‌کننده خدمت ۶۰ درصد از درآمد ناخالص متقاضی از محل پورت‌های مربوطه تعیین می‌شود.

حداقل مبالغ ماهانه قابل پرداخت به‌ازای هر پورت به شرح زیر است:

نوع منطقه حداقل مبلغ ماهانه به ازای هر پورت (ریال)، در هشت کلان‌شهر (تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، شیراز، اهواز، قم) ۱،۵۰۰،۰۰۰، سایر مراکز استان ۱،۳۰۰،۰۰

و سایر نقاط کشور ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال است.

بر اساس تبصره این بند، این مبالغ از سال ۱۴۰۵ هر ساله تا سقف افزایش سالانه نصاب معاملات کوچک مصوب هیئت وزیران قابل تعدیل است.

همچنین کف تعرفه خرده‌فروشی خدمات دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری برای ارائه‌کنندگان خدمت، حداقل ۲۵ درصد بالاتر از مبالغ جدول فوق تعیین شده است. در صورت مشاهده هرگونه رفتار ضد رقابتی در ارائه خدمات، مطابق قوانین رقابت با متخلفان برخورد خواهد شد.

در پایان مصوبه تأکید شده است که تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.