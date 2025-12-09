پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از انعقاد ۶ قرارداد جدید در حوزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسینی گفت: این طرحها با ۸۴۰ میلیارد تومان در سطح استان اجرایی خواهد شد.
وی افزود: در چهارماهه اخیر، ۶ قرارداد جدید در حوزه معاونت مهندسی و ساخت این اداره کل منعقد شده است که نقش مهمی در توسعه زیرساختهای حملونقل استان خواهد داشت.
حسینی افزود: این قراردادها شامل پروژههای مهمی از جمله احداث باند دوم محور گوشکی–قرح (محدوده کلواری–قرح)، تکمیل باند دوم محور سامان–تیران (محدوده شوراب صغیر تا انتهای حوزه راههای استان)، ایمن سازی محور گردنه کت–دزک و تکمیل باند دوم محور فرخشهر–دستگرد است.
حسینی گفت: همچنین اجرای باقی مانده راه دسترسی تونل زره و اصلاح ورودی شلمزار، تکمیل علائم و ایمنسازی راههای در دست احداث استان، احداث بلوار خروجی روستای خراجی واقع در محور شهرکرد_شلمزار از دیگر طرحهای این قراردادهاست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای این طرحها موجب ارتقای ایمنی جادهها، تسهیل تردد، کاهش تصادفات و توسعه اقتصادی و عمرانی استان خواهد شد.