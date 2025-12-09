به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در مراسم گرامی‌داشت روز دانشجو در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت:موضوعاتی که مربوط به معیشت معلمان است، با همه محدودیت‌هایی که در کشور وجود دارد، مورد توجه و عنایت دولت است.

کاظمی گفت: دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، سرچشمه جوشان زلال و ارزشمند نظام تعلیم و تربیت است که اگر این مجموعه به‌عنوان قلب تپنده مشکل داشته باشد، قطعا نظام تعلیم و تربیت خوب عمل نخواهد کرد، بنابراین باید آن‌ها تقویت شوند و تلاش کرده‌ایم اتفاقات خوبی بیفتد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: اشکالاتی که در حوزه‌های گزینش و فرایند‌های جذب وجود داشت، رفع شده است، اما نباید فراموش کرد که ما معلم هستیم و قرار است معلمی کنیم. معلمی ویژگی‌های خاص خود را دارد که مطمئن هستم سرآمدترین دانشجویان در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان حضور دارند. امروز بهترین رتبه‌های دانشگاه‌های کشور در این دو دانشگاه دارند و تحصیل می‌کنند که افتخار ما و جامعه معلمان است و موضوعاتی که مربوط به معیشت معلمان است، با همه محدودیت‌هایی که در کشور وجود دارد، مورد توجه و عنایت دولت است.

وی تصریح کرد: دولت به فکر شرایط معیشتی عموم جامعه است و دغدغه اول دولت، معیشت معلمان و مردم است که در این شرایط بهبود پیدا کند. ضمن اینکه همچنان دغدغه رئیس‌جمهور کشور در شرایط سخت بین‌المللی و ناترازی‌های متفاوت در کشور، به تحول پایدار و اولویت دادن به آموزش و پرورش است که دستاورد‌های آن در آینده خود را نشان می‌دهد.

کاظمی با بیان اینکه دغدغه‌هایی که دانشجویان مطرح کردند، کاملا درست است، گفت: دغدغه‌هایی که در موضوع خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب، افزایش ظرفیت و مشکلاتی که به لحاظ جایگاهی دانشجویان تربیت دبیر شهید رجایی مطرح شد، در دستور کار است و ساخت خوابگاه دانشجویی مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر قرار است خوابگاهی بسازیم به اعتبار نیاز دارد و اعتبار بودجه‌ها به صورت سالانه دیده می‌شود. عدد و رقمی که سال گذشته بابت تجهیز کارگاه‌های دانشجویی هزینه شده است، به نسبت سال‌های گذشته بی‌نظیر است، اما با ایده‌آل فاصله داریم.

کاظمی با اشاره به موضوع افزایش سن دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان نیز گفت: افزایش سن دانشجویان در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان مطالبه عمومی از قبل مطرح بود و در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش نیز مطرح شد و هنوز هم ابلاغ نشده است و مورد کار کارشناسی است لذا تا زمانی که رئیس‌جمهور ابلاغ نکرده، هنوز قطعی نیست.